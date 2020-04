Welzheim China spendet 500 Masken an Reha-Klinik

Welzheim.

Der Sohn von Karl-Heinz Bader, Hauptgeschäftsführer der Geriatrischen Reha-Klinik Bethel Welzheim, Niklas Bader, hatte vor zwei Wochen seinen Vater gefragt, ob er mit irgendetwas helfen kann. Spaßeshalber hatte Karl-Heinz Bader seinem Sohn gesagt, wenn er helfen will, soll er ihm Atemschutzmasken besorgen, wohl wissend, dass es kaum Möglichkeiten gibt, in der derzeitigen Coronavirus-Krise an Masken zu kommen.