Konkurrent für Amtsinhaber Claus Vogt: Volker Zeh will VfB-Präsident werden

Am Mittwochnachmittag hat Claus Vogt einen formalen Schritt zu seiner erhofften Wiederwahl zum Präsidenten des VfB Stuttgart vollzogen. "Heute habe ich meine Unterlagen als amtierender Präsident zur Nominierung beim Vereinsbeirat offiziell eingereicht", teilte Vogt via Twitter mit: "Egal ob Haupt-, Neben- oder Ehrenamt: Ich möchte auch in den kommenden Jahren mit Euch gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen."

Inzwischen wurde auch bekannt, dass es mindestens einen weiteren Bewerber für das Präsidentenamt geben wird: Der Geschäftsmann Volker Zeh, geboren im Remstal, will sich ebenfalls für das Amt bewerben. Das berichtet die Stuttgarter Zeitung.

Demnach hat auch der 56-Jährige seine Bewerbungsunterlagen frist- und formgerecht eingereicht. Bis zum 18. Dezember können beim Vereinsbeirat noch Vorschläge für weitere Kandidatinnen und Kandidaten eingereicht werden. Das Gremium wird dann Anfang nächster Woche entscheiden und verkünden, wer am 18. März 2021 zur Wahl zugelassen wird.

Zeh ist ein international tätiger Manager und Geschäftsmann und unter anderem Mitglied der Atlantik-Brücke e.V. Seit 2017 ist er Präsident des österreichischen Eishockeyclubs EC Adler Kitzbühel. Vor kurzem wurde er zudem als Honorarkonsul der Republik Montenegro für den Konsularbezirk Baden-Württemberg bestätigt. Weiter arbeitete er bereits als Motorsport-Manager und betreute unter anderem die Fahrer Bernd Mayländer und Markus Winkelhock.