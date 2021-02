Die Katze ist aus dem Sack. Der Lebensmittelmarkt Rewe plant, als Vollsortimenter im Osten von Alfdorf groß zu bauen, der Penny-Supermarkt wird sich in Pfahlbronn vergrößern, „und daher muss der Rewe im Alfdorfer Zentrum aufgegeben werden und Platz machen für eine Wohnbebauung“, so Bürgermeister Ronald Krötz. Denn zum Beispiel ein neuer Edeka-Markt wäre nicht möglich, da Rewe sonst im Zentrum geblieben wäre „und wir dann zu klein sind für drei Supermärkte in Alfdorf und seinen Ortsteilen“,