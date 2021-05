Der Ortsverein Alfdorf des Deutschen Roten Kreuzes hat sich während der anstrengenden Zeit in der Corona-Pandemie gut durchgekämpft. So wurden zum Beispiel Übungsabende digitalisiert, denn klar ist, dass nur ein guter Rettungshelfer ein guter Helfer ist, wenn er in der Übung bleibt.

Der stellvertretende Bereitschaftsleiter des DRK Alfdorf, Michael Linde aus Welzheim, sagt: „Das Positive aus der Krise ist, dass die Mitglieder, die bisher keine Zeit hatten, zu den Übungsabenden zu