Ein Umweltskandal? Nein: Biotope statt Klärteich zwischen Alfdorf und Spraitbach

Ist es wirklich ein Umweltskandal? Wir tatsächlich ein Biotop zwischen Alfdorf und Spraitbach kurz nach dem Tennhöfle mit Erde zugeschüttet, obwohl Biotope immer wichtiger werden?

Ein Leser der Welzheimer Zeitung schrieb: „Wenn man von Kapf über das Tennhöfle nach Spraitbach fährt, befinden sich nach dem Tennhöfle auf der rechten Seite drei kleine Seen. Diese werden zur Zeit mit Erde aufgeschüttet. Dies ist nach meiner Meinung ein Umweltskandal, da in der heutigen Zeit solche Biotope erhalten werden müssen. Außerdem ist eine solche Auffüllung genehmigungspflichtig. Deshalb frage ich mich, welche Behörde für eine solche Auffüllung eine Genehmigung erteilt?“

Spraitbacher Schultes Johannes Schurr klärt die Situation auf

Auf Rückfrage bei den Bürgermeistern aus Alfdorf und Spraitbach, antwortete der Spraitbacher Schultes sofort: „Wenn ich solche Behauptungen lese, könnte ich an die Decke springen und ich muss Radfahren, um etwas abzukühlen. Es gab an dieser Stelle bisher nur Klärteiche, in denen sehr viel Müll und Umweltsünden vorkam, und jetzt lassen wir hier als Kommune erst ein Biotop bauen. Also ist es genau umgekehrt, als der Leser der Welzheimer Zeitung meint.“

Es entstehen also neue Biotope, in und auf denen zahlreiche Tiere und Pflanzen sich bald heimisch fühlen können. „Die bisherigen Klärteiche werden abgetragen und es entstehen neue Biotope, für die wir auch sehr viele Ökopunkte bekommen. Durch diese Maßnahme erhalten wir auch eine neue Klärfläche für das Regenbecken in Hinterlintal. Dies ist uns als Spraitbacher Gemeinde sehr wichtig, denn es kann gar nicht genug Geld in unsere Ökologie gesteckt werden, um sie zu verbessern“, so Schurr. Und bevor sich noch ein weiterer Leser zu Wort meldet, versichert Johannes Schurr: „Auch der Zaun wird Löcher bekommen, damit die Wildtiere durschlüpfen können und im neuen Biotop trinken können, was bisher in den Klärteichen nicht gesund war. Und wir werden auch keine Stapfen bauen, damit Gäste hier drin schwimmen können.“ Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz informierte sich bei seinem Kollegen über diese Maßnahme, die nur zu einem Teil auch auf Gemarkung Alfdorf dann gebaut wird.