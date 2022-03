Der Frühlingsanfang wird wieder viele Spaziergänger und Erholungssuchende an den Leinecksee zwischen Alfdorf und Pfahlbronn ziehen. Allerdings bietet sich dort momentan ein ungewohnter Anblick: Der eigentliche Dauerstauraum des Hochwasserrückhaltebeckens, das ein Volumen von 70.000 Kubikmeter Wasser vorhält, ist nur teilweise befüllt. Der See, der eigentlich ein Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbands Kocher-Lein ist, wurde vergangenen Sommer abgelassen, was gut zwei Wochen dauerte. Zum