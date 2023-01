Feuerwehr, Krankenwagen, Hubschrauber - was ist in Alfdorf-Hellershof los?

Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften - Feuerwehrleute und Rettungssanitäter - und helles Licht sorgen aktuell (16.1.) im Alfdorfer Ortsteil Hellershof für Aufsehen. Viele fragen sich: Was ist da los? Die Antwort: Von hier aus soll ein Patiententransport per Hubschrauber stattfinden.

Das hat unsere Redaktion vor Ort erfahren. Der Patient werde im Hellershof in einen Rettungshubschrauber verladen. Er sei zuvor von zwei Rettungssanitätern aus Welzheim hierhergebracht worden. Die Alfdorf Feuerwehr wird von der Abteilung Hintersteinenberg vor Ort vertreten, und leuchtet den Landungsort aus.

Der Hubschrauber soll in wenigen Minuten landen. (Stand: 20:07 Uhr.)