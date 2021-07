Die Gemeinderäte um Bürgermeister Ronald Krötz mussten am Montag in der Sitzung die Realität akzeptieren. Denn Fakt ist, dass im Gutachten der Unfallkasse Baden-Württemberg bezüglich des Feuerwehrhauses in Pfahlbronn wenig Gutes steht. Mehr noch, es besteht dringender Handlungsbedarf in den kommenden zwei bis vier Jahren. So die Vorgabe. Denn es gibt zu viele Mängel. Bereits seit November befassen sich die Feuerwehrkameraden daher gemeinsam mit der Verwaltung und dem Planungsbüro