Helmut Klenk ist neuer Ehrenkommandant bei der Feuerwehr Alfdorf

Zu einem feierlichen Ehrungsabend mit Wahlen des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten hatte am Samstagabend die Alfdorfer Wehr mit ihren Abteilungen Alfdorf, Pfahlbronn und Vordersteinenberg in das Kultur- und Sportzentrum in Alfdorf eingeladen.

Es war der erste Ehrungsabend seiner Art und Kommandant Marcel Stegmaier konnte neben den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der aktiven Wehr, der Alterswehr und der Jugendfeuerwehr auch zahlreiche Ehrengäste aus nah und fern begrüßen. Die längste Anreise hatte dabei eine Delegation der befreundeten österreichischen Feuerwehr aus Lamprechtshausen. Zunächst mussten durch Wahlen die stellvertretenden Kommandanten bestimmt werden. Zur Wahl hatten sich im Vorfeld die Abteilungskommandanten Manuel Urbon (Abteilung Alfdorf) als Erster stellvertretender Kommandant und Volker Joos (Abteilung Vordersteinenberg) als Zweiter stellvertretender Kommandant zur Verfügung gestellt, Gegenkandidaten hatte es keine gegeben. So fiel die Wahl auch entsprechend deutlich aus und die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden schenkten beiden Kandidaten mit großer Mehrheit ihr Vertrauen.

Anschließend folgten zahlreiche Ernennungen und Ehrungen, die wegen durch Corona ausgefallener Versammlungen entsprechend umfangreich waren. Allein 13 Feuerwehrkameraden konnten für 40 Jahre Dienstzeit im aktiven Feuerwehrdienst geehrt werden. Die Überraschung und das Highlight des Abends war die Ernennung von Helmut Klenk zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Alfdorf, der das Amt des Feuerwehrkommandanten 21 Jahre innehatte. In dieser Zeit hatte er maßgeblich das Bild der Feuerwehr Alfdorf geprägt und mehrere Großeinsätze mit großer Fachkenntnis und Übersicht gemeistert. Bürgermeister Ronald Krötz führte in seiner Ansprache aus, dass der Gemeinderat dem Vorschlag des Feuerwehr-Gesamtausschusses zur Ernennung Klenks gerne und einstimmig gefolgt war.

Bereits als 18-Jähriger in der Feuerwehr Alfdorf dabei

Helmut Klenk war 1980 als 18-jähriger Bursche in die Feuerwehr Alfdorf eingetreten und hatte in der Folge zahlreiche Ausbildungen und Fortbildungen absolviert. 1986 wurde er als Mitglied in den Abteilungsausschuss der Abteilung Alfdorf berufen, 1992 folgte der Eintritt in den Gesamtausschuss, 1996 wurde er zum Abteilungskommandanten in der Abteilung Alfdorf und im Milleniumjahr zum Kommandanten der Gesamtwehr gewählt. 2021 war er nicht mehr zur Wahl angetreten, so dass Marcel Stegmaier in dieses Amt folgte. Helmut Klenk war von der Ernennung zum Ehrenkommandanten sichtlich bewegt und dankte seinen Feuerwehrkameraden, Weggefährten und Freunden für die Unterstützung in all den Jahren.

Seinen Abschluss fand der Abend bei gemütlichem Beisammensein. Für die Verpflegung hatte ein starkes Team des DRK-Ortsvereins Alfdorf gesorgt, das alle Gäste bestens versorgt hat.