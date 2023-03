Kleines Bordell mitten in Alfdorf: Ermittlungsverfahren der Polizei läuft

Gibt es illegale Prostitution in Alfdorf? Aktuell laufen Ermittlungsverfahren seitens der Polizei Aalen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Die Hintergründe.

So reagiert Bürgermeister Ronald Krötz

Es gibt viele Männer, die auf der Suche nach erotischen Abenteuern oder dem schnellen Geschlechtsverkehr ein Bordell aufsuchen. Oder sich über private Kontaktanzeigen eine Dame aussuchen, um ihre Fantasien auszuleben.

In Baden-Württemberg ist die Ausübung der Prostitution in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis zu 35.000 jedoch verboten. Also auch in Alfdorf im Rems-Murr-Kreis mit seinen rund 7200 Einwohnern. Und dennoch gibt es seit einigen Tagen zwei Damen, die in privaten Wohnräumen ihre Dienstleistungen anbieten.

Dass diese beiden Damen ihre Dienste illegal anbieten, ist der Polizei Aalen bekannt. Pressesprecher Rudolf Biehlmaier konnte auf ZVW-Nachfrage zunächst weder bestätigen noch dementieren, dass es ein solches Bordell gibt.

Inzwischen: Es gibt aktuell ein Ermittlungsverfahren und die Polizei möchte noch keine weiteren Details bekanntgeben. Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz sagt: „Ich stehe in vertrauensvollem Kontakt mit der Polizei und ich weiß, dass hier Ermittlungen laufen. Mehr kann ich nicht sagen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Mir gefällt es aber überhaupt nicht, dass hier in Alfdorf wohl Damen in diesem Bereich ihre Dienste anbieten.“

Menschenhandel in Alfdorf?

Auf einschlägigen Internetseiten in der digitalen Welt gibt es Damen aus Alfdorf, die sich präsentieren und ihre Dienste anbieten. Ob hier ein Zusammenhang besteht, kann die Polizei aktuell nicht bestätigen. Immer wieder gibt es solche Fälle, dass Damen aus dem Ausland nach Deutschland geholt werden. Immer wieder steckt hier auch Menschenhandel dahinter.

Das Bundeskriminalamt erklärt: „Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung findet nahezu ausschließlich in der Prostitution statt. Häufig werden die Opfer durch Bekannte, Familienangehörige, Freunde, o. Ä. in die Prostitution gebracht und ausgebeutet. Nicht selten werden dabei die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse in den Herkunftsländern ausgenutzt, andere Jobs versprochen bzw. die Prostitutionstätigkeit als gute Verdienstmöglichkeit dargestellt.“

Ob dies in Alfdorf auch der Fall ist, muss noch ermittelt werden. Bis dahin gilt natürlich die Unschuldsvermutung. „Ich kann zum derzeitigen Ermittlungsstand lediglich bestätigen, dass auch bei der Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel anhängig ist. Weitere Infos kann ich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart derzeit nicht geben“, sagt Robert Kauer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen.