Eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, dass kranke Bäume gefällt werden. So sollten auch bis Ende Februar 2021 die zahlreichen Eschen, die vom Eschentriebsterben befallen sind, in Alfdorf in der „Halde“ gefällt werden.

„Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn es sich um ein paar wenige Eschen handelt. Aber wenn im Hang des Naturdenkmals Halde in Alfdorf, unterhalb des Schlosses, alle Eschen wegkommen, dann sind zahlreiche seltene Tierarten, die unter Naturschutz stehen, gefährdet“, sagt