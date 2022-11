Neuer Dirigent beim Hellershofer Gesangverein: Bewährungsprobe für Oliver Geiger

Mit einem Adventskonzert steht die erste große Bewährungsprobe des neuen Dirigenten des Liederkranzes Eintracht Hellershof bevor. Oliver Geiger darf erstmals vor größerem Publikum beweisen, dass er nach kurzer Zeit den Männerchor schon gut im Griff hat.

Die Eintracht möchte am Sonntag, 4. Dezember, wieder auf Weihnachten einstimmen. Für die Veranstaltung am zweiten Advent in der Hellershofer Kirche studieren Männerchor und Singgruppe gerade ebenso besinnliche wie erbauliche Lieder ein. Das Motto des Abends kann der Titel einer der adventlichen Appelle sein: „Hör in den Klang der Stille.“ Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der 47-Jährige hat die Leitung des Männerchores nach langer Vakanz übernommen. Dass sich die Vereinsführung um die Vorsitzende Katja Frank für den richtigen Mann entschieden hat, konnte er schon beim Erntedankfest in der evangelischen Kirche und vor der Heinlesmühle sowie beim Volkstrauertag auf dem Friedhof zeigen. „Es hat geklappt“, sagte er in aller Bescheidenheit.

Offenbar stimmt die Chemie zwischen dem „Chef“ und den rund 20 Sängern im Alter zwischen 24 und 85 Jahren. „Ich bin ein Mensch, der Menschen mag, es hat gleich gepasst“, stellte Geiger zufrieden fest. Nun möchte er das Potenzial des Chores nicht nur voll ausschöpfen, sondern mit der Anwerbung neuer Stimmen auch steigern: „30 Männer wären spitze.“ Reine Männerchöre sind für ihn keine aussterbende Spezies, „wenn sie nicht altbacken sind“.

Im Hellershof kann sich Oliver Geiger im Notfall auf drei Amateure verlassen, die das Dirigat übernehmen können: „Das ist schon eine Luxussituation.“ Vizevorsitzender Christopher Macchini, einer aus dem Ersatztrio, sagte: „Man merkt, dass er sich sehr gut auskennt und viel Erfahrung hat - er reißt alle mit.“ Geiger, der nicht nur Geige spielt, sondern auch mit Klavier und Trompete zu überzeugen weiß, kann auf 30-jährige Erfahrung als Chorleiter zurückblicken. Bereits mit 17 Jahren hatte er einen Kirchenchor im Remstal übernommen. Aktuell dirigiert der diplomierte Kirchenmusiker neben den Hellershofer Sängern die Männergesangvereine in Mittelbronn und Vordersteinenberg. „Mehr will ich nicht“, betonte Oliver Geiger und wehrte vorsorglich eventuelle Anfragen ab, sind doch Chorleiter derzeit im ganzen Land gesucht.

Der Sandländer Verein hatte einen Nachfolger für Cosima Hermann benötigt, nachdem sie wegen ihres Studiums den Taktstock hatte abgeben müssen. Die junge Frau konnte von Oktober 2017 bis Dezember 2019 im Hellershof neue Zeichen setzen. Bei der Eintracht ist ein Wechsel des Dirigenten eher eine Seltenheit: Wolfgang Hänle, der frühere Schulleiter, hat sich in 35 Jahren mit dieser Aufgabe bleibende Verdienste erworben. Auch sein Vorgänger, Gotthold Maier, gab jahrzehntelang den Ton an. Oliver Geiger hat sich gleichfalls auf ein längerfristiges Engagement eingestellt: „Ich bin keine Eintagsfliege.“ Der Liederkranz mit Mitgliedern aus mehreren Kommunen und Kreisen geht auf das Jahr 1899 zurück. Seine Keimzelle ist ein Kirchenchor. Kriegsbedingt konnte erst 1953 wieder neu gestartet werden. Seither fanden die Singstunden immer donnerstags statt. Wegen Oliver Geigers anderer Verpflichtungen haben sich die Sandländer von dieser unverrückbar erscheinenden Tradition verabschiedet: Jetzt wird dienstags in den Vereinsräumen geprobt.