Endlich Wochenende. Die richtige Zeit, um in aller Ruhe des Schwabens liebstes Gericht, Linsen und Spätzle mit Saitenwürstle, zu kochen. Doch was tun, wenn der Laden zuhat und keine frischen Saiten im Haus sind? Dafür gibt’s jetzt eine perfekte Lösung auf dem Hof von Rainer Kinkel im Bonholz: ein Lebensmittelautomat. Dieser bietet rund um die Uhr unterschiedliche Wurst, Wurstdosen, Griebenschmalz im Glas und vieles mehr. Hübsch angeboten in einem Holzhäuschen präsentiert sich der