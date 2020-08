So ist die Besucher-Lage am Eisenbachsee am Sonntag (16.08.)

Der Eisenbach ist in Alfdorf der einzige See, der als Badesee ausgewiesen ist. Wie ist die Besucher-Lage dort am Sonntag (16.08.)?

Um 12.30 Uhr teilte uns der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz auf Nachfrage mit, dass die Parkmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Wer ohne Auto zum See kommt, habe aber noch die Möglichkeit einen Platz auf der Liegewiese zu finden. Krötz weist darauf hin, dass die Abstands- und Hygieneregeln am Eisenbachsee eingehalten werden müssen.