So ist die Besucher-Lage am Aichstrutsee am Sonntag (16.08.)

Am vergangenen Sonntag (09.08.) musste die Stadt Welzheim den Badesee in Aichstrut um die Mittagszeit wegen Überfüllung sperren lassen. Zufahrts- und Schleichwege wurden dichtgemacht. Neue Besucher durften erst wieder gegen 17.30 Uhr an den See kommen. Wie sieht es eine Woche später aus? Droht an diesem Sonntag (16.08.) erneut eine Sperrung?

So ist die Besucher-Lage am Aichstrutsee

12 Uhr: Wie Nicole Marquardt-Lindauer, der Leiterin des Haupt- und Personalamts der Stadt Welzheim, unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilt, ist es am Aichstrutsee "schon gut voll". Der reguläre Parkplatz sei belegt. Die ersten Fahrzeuge parken bereits auf der als Parkplatz ausgewiesenen Wiese. Auch die Liegewiese fülle sich. Man werde die Lage beobachten, so Nicole Marquardt-Lindauer. Sollte der Zustrom so weitergehen, werde man die Zufahrt zum See auch an diesem Sonntag wieder sperren müssen.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes seien vor Ort, um die Auslastung der Parkplätze im Blick zu halten. Zudem kontrolliere die Security am See, ob die Badegäste die Abstands- und Hygieneregeln einhielten.