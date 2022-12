VfB und FC Bayern am Start: Was Sie zum Bundesliga-Cup in Alfdorf wissen müssen

Zum zweiten Mal steigt der Wiedmann-Bundesliga-Cup powered by Astorplast für die U-12-Fußballer im neuen Kultur- und Sportzentrum. Was Sie zum Turnier wissen müssen, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Wann geht es los und was kosten Tickets?

Am 17. und 18. Dezember jeweils ab 9.30 Uhr, am Samstag bis 19 Uhr und am Sonntag bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zum ersten Mal werden jedoch keine Corona-Beschränkungen in der Halle vorhanden sein, so dass mit einem ausverkauften Haus zu rechnen ist. Warum? Mit dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München, aber auch den Traditionsteams wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln werden die besten U-12-Kicker innerhalb einer Rundumbande für Budenzauber sorgen. Ausrichter ist das Juniorteam Leineck, mit der Unterstützung des Vereins Aktion Fußballtag e.V.

Der VfB Stuttgart tritt mit zwei Mannschaften an, hinzu kommen folgende Teams, die im Modus „Jeder gegen jeden“ antreten: FC Bayern München, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, FC Normannia Gmünd, FC Heidenheim und Juniorteam Leineck.

Für die Besucher gibt es Pizza, Pommes, Gegrilltes und Glühwein

Nicht nur der Fußball wird an beiden Tagen im Mittelpunkt stehen, sondern vor allem die Gäste, denen es an nichts fehlen soll. Rund um das Turnier werden die Zuschauer bestens versorgt. Neben dem gewöhnlichen Hallenturnieressen gibt es Pizza, Pommes und Gegrilltes. Vor der Halle wird ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut, an dem auch Glühwein ausgeschenkt wird.

Am Samstag wird bis 22 Uhr ausgeschenkt, am Sonntag bis 15 Uhr. „Wir freuen uns sehr auf dieses Turnier und sind stolz, dass die besten Teams nach Alfdorf kommen. Und es übernachten auch sehr viele Kinder bei unseren Familien in Alfdorf, so dass auch hier soziale Kontakte entstehen und vielleicht sogar Freundschaften“, erklärt Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz, der als Schirmherr auch vor Ort sein wird. Und als Hallensprecher ist mit der Alfdorfer Mikrofon-Ikone Klaus Hinderer, der stellvertretende Bürgermeister, ebenfalls für Stimmung gesorgt. Schon im Vorfeld des Wiedmann-Bundesliga-Cups powered by Astorplast laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Planung und Aufbau, alles schon seit mehreren Monaten in vielen Sitzungen von ehrenamtlichen Helfern. Und es wurde unter anderem auch ein neuer Ballwagen angeschafft.

Die Welzheimer Hutt-Stiftung fördert die Jugend- und Altenhilfe im Rems-Murr-Kreis. Nachdem man im letzten Jahr einen Förderungsantrag gestellt hatte, war die Freude groß, als man die Zusage für die Unterstützung in Höhe von 1000 Euro bekam. Durch die großzügige Unterstützung war es dem FC Alfdorf möglich, auch den Ballwagen zu kaufen. Das Bild zeigt die Alfdorfer F-Junioren des Juniorteams Leineck mit dem neuen Ballwagen.

Wieso kommen die besten deutschen Nachwuchsteams nach Alfdorf?

Warum gelingt es dem Verein Aktion Fußballtag e.V. immer wieder, die besten Mannschaften im Juniorenbereich in den Ostalbkreis beziehungsweise Rems-Murr-Kreis zu bringen?

„Drei Faktoren sind entscheidend. Erstens: Wir haben seit Jahren ein großes Netzwerk und Vertrauen zu den Jugendleitern und Jugendtrainern in ganz Deutschland aufgebaut. Zweitens: Wir als große Familie sind ein eingespieltes Team bei jedem Turnier. Drittens: Die Trainer und Spieler mögen unseren Turniermodus, und sie wissen, dass sie eine Rundum-Verpflegung mit Übernachtungen bekommen und es steht der Fußball im Mittelpunkt“, erklärt Ann-Kathrin Eller, Vorsitzende des Vereins Aktion Fußballtag e.V., der nun in Alfdorf zusammen mit allen Helfern des Juniorteams Leineck am 17. und 18. Dezember für ein großes Spektakel sorgen wird.

Und wer dann noch nicht genug hat vom Hallenfußball der Junioren mit Bundesliga-Flair, der kann am 14. und 15. Januar 2023 in Spraitbach die U-11-Kicker anfeuern. Ebenfalls bei freiem Eintritt.