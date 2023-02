Vier Top-Turniere mit Budenzauber, auch in Alfdorf und Lorch

Die Fans und Zuschauer dürfen sich schon auf den Winter 2023 und das Frühjahr 2024 freuen, denn es wird vier Hallenturniere von der U 11 bis zur U 13 im und rund um den Welzheimer Wald geben. Veranstalter vor Ort sind die SF Lorch, das Juniorteam Leineck in Alfdorf, der FC Spraitbach und der TSV Essingen. Der Verein Aktion Fußballtag e.V. unterstützt bei der Zusammenstellung der zahlreichen Bundesligisten und Zweitligisten sowie internationalen Top-Teams die Ausrichter vor Ort.

Den Startschuss im Dezember 2023 machen die SF Lorch, nämlich mit dem U-13-Autohaus-Schramel-Bundesliga-Cup powered by Schmid und Scholz Steuerberatung. Gespielt wird am 2. und 3. Dezember 2023 in der Lorcher Schäfersfeldhalle. Das Teilnehmerfeld mit elf Mannschaften ist schon top besetzt: VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, 1860 München, Hertha BSC Berlin, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, FC Augsburg, Red Bull Salzburg, 1. FC Heidenheim, SF Lorch.

Top-Turnier erneut in Alfdorf

Zwei Wochen später, nämlich am 16. und 17. Dezember, findet der U-12-Security-Mayer-Bundesliga-Cup in der neuen Alfdorfer Sporthalle statt.

Das Juniorteam Leineck freut sich bereits über die Zusagen des VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, Hannover 96, 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV und des Juniorteams Leineck selbst. Mit weiteren hochkarätigen Teams wie Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steht der Veranstalter bereits in Kontakt. Und auch mit Juventus Turin steht man in Kontakt, vielleicht funktioniert es über einen Sponsor, den italienischen Top-Club nach Alfdorf zu holen.

Den Startschuss des Budenzaubers im Jahr 2024 richtet dann der FC Spraitbach in seiner Sporthalle am 13. und 14. Januar 2024 aus. Der U-11-Autohaus-Bressem-Bundesliga-Cup in Spraitbach kann ebenfalls schon auf einige Zusagen zurückgreifen, auch hier sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. Fix dabei sind bisher der VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC, TSG Hoffenheim, FC Augsburg und der FC Spraitbach. In Gesprächen mit Sponsoren befindet sich hier der Veranstalter, eventuell ein weiteres ausländisches Top-Team zu verpflichten. Im Gespräch befindet sich der Veranstalter mit Arsenal London, aber auch Bayern München und Borussia Dortmund sollen wieder in Spraitbach auflaufen. Den Abschluss werden dann die U-12-Junioren bei einem neuen Turnierformat in Essingen machen. Hier soll am Samstag, 17. Februar 2024, in der Halle gespielt werden und am Sonntag, 18. Februar 2024, dann auf dem Essinger Kunstrasen. Unter www.aktion-fussballtag.de kann der aktuelle Stand der zugesagten Mannschaften angeklickt werden.