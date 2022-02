Achtung, der Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Pfahlbronn sind eine beschlossene Sache. Daran konnte der Gemeinderat in Alfdorf nicht mehr rütteln. Aber warum nun ein Projektsteuerer eingesetzt werden muss, der zwischen 30.000 und 50.000 Euro Kosten verursacht, sorgte für Diskussionen. Die Gesamtkosten für das Feuerwehrhaus in Pfahlbronn betragen 1,3 Millionen Euro. Und dies, obwohl in der Klausurtagung des Gemeinderats Konsens darüber bestand, für einige größere Projekt die