Waldorfschule Backnang: Masken-Atteste abgelehnt – Eltern lassen Kinder zuhause

Die Freie Waldorfschule Backnang hat vor dem Schulstart im neuen Jahr einen Großteil der Maskenatteste ihrer Schüler abgelehnt. Wie die Backnanger Kreiszeitung (BKZ) unter Berufung auf die Geschäftsführerin berichtet, hatten Eltern für insgesamt 28 Schüler eine Befreiung von der Maskenpflicht im Unterricht beantragt.

Sieben Familiene "ziehen Konsequenzen"

Nach einer Prüfung durch die Coronadelegation der Schule seien nur drei der eingereichten ärztlichen Atteste akzeptiert worden. Sie hätten den Kriterien, die an ein korrektes Attest angelegt werden, nicht entsprochen. Die Entscheidung sei den Familien noch vor Schulstart am 10. Januar mitgeteilt worden, so die Geschäftsführerin.

„Sieben Familien haben nun ihrerseits die Konsequenz gezogen und schicken ihre Kinder nicht mehr zum Unterricht“, schreibt die BKZ. Sie könnten die Maskenpflicht im Unterricht nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Die Schule habe nach zweifacher schriftlicher Aufforderung, die Kinder in die Schule zu schicken, das Ordnungsamt eingeschaltet – wegen Verletzung der Schulpflicht.