Die amtierende Bürgermeisterin Katja Müller hat sich vor dem offiziellen Beschluss des Gemeinderats zur Terminierung der Wahl (der Termin wird am Donnerstag, 14. Januar, getroffen und als Wahl-Termin soll der 24. Oktober dann festgelegt werden) entschieden, ihre Kandidatur für eine Wiederwahl in Kaisersbach am 24. Oktober öffentlich zu machen. Die Welzheimer Zeitung stellte Katja Müller hierzu einige Fragen:

Treten Sie noch einmal an? Und falls ja, was hat Sie