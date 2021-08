Er war der zweite Kandidat, der nach Amtsinhaberin Katja Müller seinen Hut in den Ring warf, um am 24. Oktober neuer Bürgermeister in Kaisersbach zu werden. Unternehmer Heiko Eberhard aus Kaisersbach stört vor allem, dass viele Projekte zu lange auf der Wartebank im Rathaus liegenbleiben würden. Seit ein paar Tagen ist nun bekannt, dass mit Kämmerer Michael Clauss ein dritter Kandidat mitmischt.

Aber für Heiko Eberhard steht fest: „Ich trete nicht gegen Katja Müller oder Michael