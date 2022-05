Biber und Esel sorgen für tierisches Aufsehen in Kaisersbacher Kläranlagen

Tierisch toll fanden es in den vergangenen Tagen zwei Tiere in Kaisersbach. Ein Esel war im Teilort Ziegelhütte ausgebüxt und fand Gefallen an den saftigen Wiesen auf dem umzäunten Gelände der Kläranlage der Gemeinde Kaisersbach.

Durch das für Transporte gerade geöffnete Tor verschaffte er sich Zugang zu seinem saftigen Frühstück. Gutes Zureden beeindruckte das Langohr überhaupt nicht. Nach einer halben Stunde war der Esel offensichtlich satt und trat freiwillig den Heimmarsch an. Am gleichen Tag traute Gemeindemitarbeiter Kevin Bassingthwaite ein weiteres Mal seinen Augen kaum, diesmal in der Kläranlage im Teilort Ebni.

Ob der Biber in der Kläranlage Ebni (unterhalb vom Ebnisee) es ebenfalls auf etwas Schmackhaftes abgesehen hatte, ist nicht überliefert. Jedenfalls fand sich der Nager in einem vier Meter tiefen Regenüberlaufbecken wieder und kam nicht alleine heraus.

Da hatte er den Ausstieg verpasst, kurz bevor das Wasser nach Starkregen wieder abgepumpt wird. Zum Glück blieb der Biber unverletzt und mit Unterstützung von Förster Andreas Kitschmer fand er den Weg in die natürlichen Gewässer und schwamm in der Wieslauf davon.