Glasfaser-Ausbau im Sandland: Verärgerte Bürger wollen Antworten von der Telekom

Es sind noch immer nicht alle Fragen der Bürger aus dem Sandland, Cronhütte und Kaisersbach geklärt, wenn es um den Glasfaser-Ausbau geht. Daher gibt es nun eine Informationsveranstaltung „Glasfaser-Ausbau im Sandland“ am Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr in der Gemeindehalle Kaisersbach. Die Themen lauten Bericht der Telekom über die derzeit laufenden Ausbauarbeiten im Sandland, Erklärungen zu den Hausanschlüssen, Gelegenheit für Fragen der Bürger.

In der ersten Stufe erfolgt derzeit der Glasfaser-Ausbau in Kaisersbach im Sandland, somit in folgenden Teilorten: Cronhütte, Birkhof, Oberer Schadberg, Schadberg, Schillinghof, Seehaus, Voggenmühlhöfle, Silberhäusle, Strohhof und Menzlesmühle. Für weitere Kaisersbacher Teilorte werden die Ausbauarbeiten im Jahr 2023 starten, die sich dann bis ins Jahr 2025 ziehen dürften. Dafür wird es noch eine separate Info-Veranstaltung gegen, sobald die Telekom die Zeitplanung für die einzelnen Teilorte erstellt hat.

Da es aber seitens der Unternehmen, die für die Telekom arbeiten, unterschiedliche Aussagen zu den Anwohnern, die Glasfaser bestellt haben, gibt, sollen nun mit der öffentlichen Veranstaltung mehr Antworten als Fragen übrig bleiben.

„Die Menschen und Kunden im Sandland haben viele Fragen zu Hausanschlüssen, Registrierung für die Anschlüsse und vieles mehr, für die von der Telekom nicht immer klare oder teilweise missverständliche Antworten gegeben wurden“, bestätigt diese Unzufriedenheit der Bürger Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss.

„Seit Wochen bitten wir deshalb die Telekom, für eine Infoveranstaltung zum Glasfaser-Ausbau vor Ort nach Kaisersbach zu kommen. In den vergangen Tagen haben wir endlich die Zusage erhalten und sofort die Terminierung festgezurrt“, so Clauss.

Der Glasfaser-Ausbau erfolge in Verantwortung der Telekom mit hohen Bundes- und Landeszuschüssen und auch die Einnahmen aus dem künftigen Netzbetrieb bekomme die Telekom. „Trotzdem sehen wir uns als Rathaus in einer Mittler-Rolle für dieses wichtige Infrastruktur-Projekt zwischen Bürgerschaft und dem Telekom-Konzern.

Die Moderation der Infoveranstaltung wird daher auch das Rathaus Kaisersbach übernehmen“, erklärt der Schultes. Aktuelle Informationen zum Glasfaser-Ausbau in Kaisersbach gibt es regelmäßig auf der Website der Gemeinde.