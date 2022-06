Kaisersbach: Freiheit, Wald und Jägerlatein im Schullandheim Mönchhof

Der „Wilderer“ Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler stürmte effektvoll durch den Hintereingang in den Raum. Es galt, sich wieder einmal vor den Ordnungshütern in Sicherheit zu bringen. Noch deutlich außer Atem, das erlegte Wild schnell versteckt, überkam ihn nur kurz die Panik vor möglicher Strafe: einfach zu jagen, das sei Freiheit. Auch wenn ihn des Nachts noch die Gedanken an Förster, Waldbauern und sämtliche zuständigen Ämter verfolgten. Der Waldvogel bleibt ein überzeugter Fidelius mit stets zwinkerndem Auge, immer wieder untermalt durch schwungvolle Lieder am Akkordeon, bei denen das Publikum kräftig mitklatschte.

In Fidelius’ Südschwarzwälder Familie hat die „freie Jagd“ - also das Wildern - Tradition: Vater, Großvater und sogar die Oma: Das verpflichtet! Auch Vergleiche mit Schnäppchenjägern scheut der Waldvogel nicht: Auch wenn du weißt, es bringt nicht viel - du musst es haben! Was dem Einkäufer das Sonderangebot, ist dem Wilderer die Gams. Aber er will auch den Wald schützen. Vor Kamikaze-Downhill-Fahrern, gedopten Radsportlern und falschen Sammlern mit Psycho-Pilzen im Körble: „Ich sag Ihnen, so viel wie nach dem Süpple hab’ ich noch nie gesehen.“ Das Publikum schmunzelte. Und wichtig ist dem Waldvogel zu betonen, er liebt das Wild und beneidet manchmal sogar die wilden, freien Keiler.

Dass der Fidelius Vogelstimmen imitieren kann, beweist er auf eindrucksvolle Weise und es ergibt sich ein spontanes Duett mit einem pfiffigen Zuschauer. Gelegentlich versteigt er sich ein bisschen und erklimmt neben seiner selbstgebauten Requisite philosophische Höhen: Wie traurig ist doch das schwindende Gemeindeleben, wo der Pfarrer nicht mehr in die Familien eingeladen wird, sondern zu Tiefkühl-Kost und Naturjoghurt greifen muss. Aber wie schön ist es doch, wenn er, der Fidelius, von seiner Angebeteten erzählen kann: der Wurstverkäuferin mit dem feuerroten Haar.

Kräftig durch den Kakao zieht er das „Waldbaden“: „Früher war’s umsonst, heute kostet einmal schnaufen 10 Euro“. Zum Schluss folgt noch eine Mischung aus Indianertanz mit Kastagnetten und eindrucksvoller Trommel. Das Publikum sang lauthals mit und man fühlte sich kurzzeitig auf eine prähistorische Waldlichtung versetzt. Fidelius Waldvogel - ein skurriler „Wälder“ mit großen und kleinen Macken, die er sich nicht scheut zu präsentieren. Quasi ein Adrian Monk mit naturbelassenem Spürsinn - Macken mit Methode! Ob man ihm den „Wilderer“ abkauft? Die Liebe zur Freiheit und zum Wald in jedem Fall.

Waldführung zur Einstimmung

Bereits vorab konnten sich die Gäste bei einer Führung zum Thema Wald und Jagd informieren. Trotz regnerischem Wetter hatte sich ein Dutzend Interessierte zusammengefunden, um mit Förster und Waldpädagoge Kilian Knötzele eine Runde durch die Wälder zu gehen. Knötzele, der passend zum „Wilderer-Abend“ das Thema Jagd in den Fokus stellte, spannte einen weiten, geschichtlichen Bogen. Zurück zu den Zeiten, als das Jagen noch wichtig für das Überleben der Menschen war, über „Negativ-Bespiele“ wie Treibjagden in der Zeit des Feudalismus bis in die heutige Zeit, wo für das Jagen ein Jagdschein erforderlich ist und das Gleichgewicht zwischen Tieren und Wald im Zentrum steht.

Die Waldführung kam bei den Teilnehmenden gut an. Sie wurde gelobt als informativ und sehr unterhaltsam. Hervorgehoben wurden insbesondere die sehr gute Qualität und die Veranschaulichung durch Bilder.

Eine Teilnehmerin fasste zusammen: „Wir empfehlen die Waldführungen in jedem Fall weiter und kommen am 16. Juli mit unseren Enkelkindern noch einmal.“

Für Kilian Knötzele ist es immer wieder bemerkenswert, wie Kinder und Erwachsene bei seinen Führungen neue Impulse erhalten, auch wenn sie sich viel im Wald bewegen.

Die Impulse entstünden durch das Wissen: Wie funktioniert der Wald? Man merkt es ihm an: Knötzele hat Freude daran, Aufklärungsarbeit zu betreiben und in einem schönen Rahmen vor Ort zu diskutieren. „Man kann vieles mitnehmen - aus der Geschichte und aus dem Jetzt.“