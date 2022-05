Kaisersbach: Schwabenpark unter den Top 10 der Freizeitparks in Deutschland

„Der Schwabenpark ist nicht nur ein einzigartiges Freizeiterlebnis für die ganze Familie, die sich gemeinsam in ein affenstarkes Abenteuer auf über 70 Attraktionen stürzen will, sondern auch eins der angesagtesten Kurzurlaubsziele des schwäbischen Waldes“, sagt Marcel Bender, Marketingchef des Schwabenparks. Spezialisiert auf Familien mit Kindern lockt der Schwabenpark in der Nähe von Stuttgart bereits seit 1972 mit jeder Menge Spaß, Action und Abenteuer.

Neben rasanten und familienfreundlichen Fahrgeschäften, kurzweiligen Shows und außergewöhnlichen Achterbahnen – die Reiseexperten von Travelcircus haben die 44 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland genauer unter die Lupe genommen, Preise und über 1000 Attraktionen verglichen und daraus den ultimativen Freizeitpark-Check 2022 erstellt.

„Der Schwabenpark freut sich, erneut zu den Top 10 der besten Freizeitparks Deutschlands zu gehören, und ist stolz, auch den fünften Platz in der Kategorie "Bestes Preis-Leistung-Verhältnis" erhalten zu haben. Die vielen positiven Rückmeldungen unserer Gäste, die vielen neuen Gäste aus der ganzen Welt und unsere Wiederholungsbesucher geben uns erneut recht, dass der Schwabenpark das affenstarke Ausflugsziel von Familie für Familie ist“, so Bender.

Mittlerweile kommen Gäste aus der ganzen Welt

Der Schwabenpark investiert jedes Jahr sehr viel Geld in bestehende, aber auch in neue Attraktionen. Der Pandemie geschuldet, konnte man 2021 keine neue Attraktion eröffnen, „dafür haben wir zwei Fahrgeschäfte überarbeitet und neu gestrichen. Zudem kam das große Stationsgebäude für die Hummel Brummel“, so Marcel Bender. Jedoch gibt es in der Saison 2022 wieder einiges Neues zu entdecken.

Mit dem Bau der „Wilden Hilde“ und vor allem dem dazugehörigen Soundtrack blickte überraschend die ganze Welt auf den Schwabenpark. „Wir hatten neben den normalen Tagesgästen deutsche, englische und französische Freizeitparkclubs zu Gast. Sogar aus Asien kamen ganze Gruppen, nur wegen der Wilden Hilde. Mit der interaktiven Achterbahn Hummel Brummel sind wir unserem familienfreundlichen Angebot treu geblieben und natürlich haben zwei Achterbahnen so kurz hintereinander für ordentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Auch mit Azura, unserer ersten Indoor-Attraktion, haben wir sehr viele Gäste begeistern können. Der Mix aus ruhiger Bootsfahrt und den Elementen Feuer, Wasser, Licht und imposanter Musik kommt bei allen unseren Gästen sehr gut an“, erklärt Bender.

In der Jubiläumssaison, 50 Jahre Schwabenpark in 2022, investiert der Freizeitpark neben den typischen Veränderungen und Modernisierungsarbeiten in die Infrastruktur. So wird es Personalwohnungen und weitere Büroräume geben. „2022 werden wir unsere jungen und aktiven Gäste mit etwas Neuem überraschen. Schon von weitem werden sie es sehen. Direkt vor unserem Wasserspielplatz finden die Gäste unseren neuen 14 Meter hohen Kletterballon, in dessen Inneren sich ein riesiges Kletternetz befindet. Der Aufstieg zum Ballonkorb erfolgt über Strickleitern und Kletterseile, bevor man über unterschiedlich hohe Aufstiegsplateaus das gigantische Kletternetz erobern kann. Und wir hoffen, spätestens in den Sommerferien 2022 unsere Genussliebhaber im neuen Café Sam begrüßen zu dürfen“, sagt Bender.

Wer in den letzten 50 Jahren ein tolles Bild von sich oder seiner Familie beim Besuch im Schwabenpark gemacht hat, kann dies per Mail an welzheim@zvw.de schicken, um so an einer Überraschung teilzunehmen. Mit dem Versand des Bildes per Mail stimmen Sie einer Veröffentlichung im ZVW und den sozialen Medien zu.

