Kaisersbach: Verzögerungen beim Glasfaser-Ausbau, erste Anschlüsse bald online

Wie weit ist der Glasfaser-Ausbau im Sandland vorangeschritten? Und warum bekommen Bürger in Cronhütte unterschiedliche Aussagen, ob sie nun Glasfaser ins Haus bekommen, ob sie es per Erdleitung oder über eine Freileitung in der Luft erhalten? Die Welzheimer Zeitung fragte bei Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss nach. Die Antwort: „Wir kennen diese unterschiedlichen Aussagen, die wir als Gemeinde auch immer wieder in unseren wöchentlichen Treffen mit der Telekom und ihren Dienstleistern erfahren. Aber ich versichere, dass wir als Kommune alles dafür tun, dass jeder Kaisersbacher, der Glasfaser bestellt hat, auch das schnelle Internet nutzen kann.“ Die Angst bei einigen Kaisersbachern ist dennoch groß, dass die Versprechungen, schnelles Internet zu bekommen, im Sande verlaufen könnten.

Kaisersbach bittet Telekom, Freileitungen in Erdleitungen umzuwandeln

Für das Ausbaugebiet 1 (Birkhof, Oberer Schadberg, Schadberg, Schillinghof, Seehaus, Voggenmühlhöfle, Silberhäusle und Strohhof) sind die Tiefbau- und Hausanschlussarbeiten weit fortgeschritten. So dürften in den nächsten Wochen über den Sommer die ersten Anschlüsse online geschaltet werden.

Im Ausbaugebiet 2 (Cronhütte und Menzlesmühle) nimmt die Deutsche Telekom kurzfristig Umplanungen von Leitungsführungen vor. So sollen bisherige Freileitungen teilweise doch in Erdleitungen umgewandelt werden.

„Die Gemeinde Kaisersbach hat bei der Deutschen Telekom immer wieder angeregt, die Freileitungen zu reduzieren. Das jetzige Umdenken der Telekom erfolgt zwar kurzfristig kurz vor Ende der dortigen Bauphase, ist aber aus Gemeindesicht grundsätzlich zu begrüßen. Erdleitungen dürften die Versorgungssicherheit erhöhen und die Ausfälle (Sturm- und Eisschaden) reduzieren“, so Michael Clauss.

Dies habe aber zur Folge, dass sich die dortigen Ausbauarbeiten und somit auch die Anschlüsse um zumindest ein halbes Jahr verzögern werden. „Die Kurzfristigkeit macht der Telekom hier einen Strich durch die Rechnung. Denn die Freileitungen waren bei einer anderen Firma beauftragt als die Tiefbauarbeiten. Und die Tiefbaufirma hat offenbar kurzfristig keine Kapazitäten frei, um ersatzweise einzuspringen. Zumal die Trasse von der Telekom auch erst neu geplant werden muss“, erklärt der Kaisersbacher Schultes.

Für alle weiteren Kaisersbacher Ortsteile starten die Ausbauarbeiten voraussichtlich im Jahr 2023. „Details über die zeitliche Abfolge sollen aber in diesem Jahr noch veröffentlicht werden, wenn wir alle Informationen zusammenhaben“, sagt Michael Clauss. Das Thema Glasfaser habe weiter höchste Priorität, versucht Clauss zu beruhigen.