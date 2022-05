Kein Bäcker, der täglich offen hat: Wo gibt es Brot oder Brezeln in Kaisersbach?

Es gibt zwar in Kaisersbach aktuell keinen Bäcker, der täglich von Montag bis Samstag im Kernort geöffnet hat, aber dafür gibt es viele Möglichkeiten, auch in den Teilorten rund um Kaisersbach, an leckere Backwaren zu kommen. Hier ein Überblick:

Holzofenbäckerei Weller und Munz

Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet, dienstagnachmittag in der Ortsmitte in Kaisersbach - Dinkelbrot, Vollkornbrot, Bauernbrot, Hefezopf, Schneckennudeln, Salzkuchen, Dinkelstangen und vieles mehr aus dem Holzbackofen. (Im Feldle 3, Cronhütte, Telefon 0 71 84/9 10 10).

Bäckerei Doderer

Freitags von 6 bis 14 Uhr und samstags von 6 bis 12 Uhr - Spezialitäten für das Frühstück, die Mittagspause, den Nachmittagskaffee und das Abendbrot: Brezeln, Brötchen, Salzkuchen, süße Stückle, Holzofenbrot, Urgetreide-Holzofenbrot und vieles mehr. (Dorfstraße 8, Kaisersbach, Telefon 0 71 84/22 18).

Manfred Wenzel Holzofenbäckerei

Auf Vorbestellung jeden Donnerstag von 7 bis 18 Uhr - Holzofenbrot, Vollkornbrot, Bauernbrot und Salzkuchen. (Ziegelhütte 21, Ziegelhütte, Telefon 0 71 84/21 73).

Backstube Huter

Dienstags, donnerstags, freitags von 7.30 bis 18 Uhr - Holzofenbrot. (Forststraße 17, Kaisersbach, Telefon 0 71 84/4 31).

Darüber hinaus haben eine kleine Auswahl an Backwaren im Sortiment:

Supermarkt Martin Grau: Montag, Donnerstag und Freitag 7 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 7 bis 12.30 Uhr, Samstag 7 bis 12 Uhr (Lindenstraße 15, Kaisersbach, Telefon 07184/313).

Landmetzgerei Müller: Dienstag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 7 bis 12.30 Uhr. (Winnender Straße 67 in Ebni). Aktuelle Information gibt es auch unter www.kaisersbach.de.

Aktuelle Information gibt es auch unter www.kaisersbach.de.