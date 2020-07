Die Kräuterterrassen Kaisersbach stellen in loser Folge Kräuter vor. Heute: das Kraut der Unsterblichkeit (Jiaogulan/Frauenginseng, Gynostemma pentaphyllum), dem auch eine antivirale Wirkung nachgesagt wird. Antiviral bedeutet gegen ein Virus gerichtet, also zum Beispiel fiebersenkend. Es handelt sich um eine fünfblättrige Schlingpflanze. Sie stammt aus China aus einer Region, in der es überdurchschnittlich viele Gesunde über 100-Jährige gibt. Als Geheimtipp zur Unterstützung des