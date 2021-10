Ein anstrengender Wahlkampf in Kaisersbach ist für die drei Kandidaten zu Ende. Gewonnen hat der neue Bürgermeister Michael Clauss, der am 20. Januar sein neues Amt antreten wird. Zuvor macht er in den Herbstferien mit der Familie aber eine Woche Urlaub, „denn meine Frau und mein Sohn mussten in den Wochen vor der Wahl sehr viel auf mich verzichten“, erklärt Clauss.

Bedanken möchte sich Heiko Eberhard bei seinen Wählern, auch wenn es nicht reichte, um ins Kaisersbacher Rathaus