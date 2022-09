Schwabenpark Kaisersbach: Auszeichnung für Preis-Leistung und Hummel Brummel

Zwei Auszeichnungen erhält das Team des Schwabenparks. Der Schwabenpark in Kaisersbach-Gmeinweiler ist mittlerweile weit über die Grenzen des Welzheimer Waldes hinaus bekannt. Nach zwei herausfordernden Corona-Jahren gab es wieder eine planbare und reguläre Saison für die beiden Geschäftsführer Thomas und André Hudelmaier sowie für das rund 150-köpfige Schwabenpark-Team, das in diesem Jahr zudem das 50-jährige Bestehen des Freizeitparks feiert. Nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude.

Nachdem die interaktive Familien-Hänge-Achterbahn „Hummel Brummel“ 2020 den zweiten Platz als beste neue Achterbahn Deutschlands und 2020 ebenfalls die Auszeichnung mit der besten europäischen Neuheit 2020 nach Kaisersbach holte, erfliegt sie sich erneut eine Auszeichnung in den Schwabenpark.

In diesem Jahr, wie auch bereits schon 2021, wurde von der Kirmes&Park-Revue-Fachjury die im August 2020 eröffnete Achterbahn „Hummel Brummel“ unter die Top 10 der besten europäischen Familien-Attraktionen 2022 gewählt. Eine Jury internationaler Branchenexperten ermittelte in insgesamt 14 Kategorien die besten Themenparks und aufsehenerregendsten Neuheiten in ganz Europa.

Damit befindet sich der Schwabenpark mit der „Hummel Brummel“ das dritte Jahr in Folge in Gesellschaft von großen europäischen Freizeitparks, „die ein viel höheres Budget und Besucheraufkommen haben“, so Marketingchef Marcel Bender. Das Außergewöhnliche an dieser Achterbahn seien die unter der Schiene angebrachten Gondeln, und mittels eines Joysticks kann jeder eigenständig entscheiden, wie schnell man über den Schwabenpark fliegen möchte. Gemütlich mit 5 km/h oder bei Vollgas mit bis zu 40 km/h. Einsteigen, Bügel schließen und mitfliegen dürfen Kinder ab vier Jahren und einer Körpergröße von 105 cm, in erwachsener Begleitung.

Schwabenpark erhält das Siegel „Top Preis-Leistung 2022“

Der Mut zum Außergewöhnlichen werde laut Bender nicht nur durch die Begeisterung der Gäste belohnt. Das Reiseportal Travelcircus zeichnete nach einer großangelegten Recherche Freizeitparks in Deutschland aus, darunter auch den Schwabenpark.

Der Kaisersbacher Freizeitpark wurde unter die „Top 10 Freizeitparks 2022“ und mit dem Siegel „Top Preis-Leistung 2022“ ausgezeichnet. Die Geschäftsführer Thomas und André Hudelmaier sind stolz, dass der Schwabenpark, der auch gerne als Kinderfreizeitpark bezeichnet werde, und die Attraktionen nicht nur bei den vielen Gästen so gut ankomme. „Wir werden weiter alles für unsere kleinen, aber auch großen Gäste unternehmen, um attraktiv zu bleiben“, so André Hudelmaier, der aktuell in London auf einer Freizeitparkmesse sich neue Trends vorführen lässt.

Bis zum 6. November 2022 gibt es noch die Möglichkeit, den Schwabenpark und vor allem die Hummel Brummel zu erleben. Dann verabschiedet sich der Freizeitpark in die Winterpause. Tickets gibt es online unter https://www.zvw-shop.de/Tickets/Freizeitparks/.