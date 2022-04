Die Maskenpflicht in Deutschland ist seit dem 3. April in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens aufgehoben. Also gilt die Maskenpflicht auch nicht mehr für Besucher des Freizeitparks Schwabenpark in Kaisersbach-Gmeinweiler? Am 9. April um 10 Uhr startet der Schwabenpark in die Saison 2022 – die Jubiläumssaison 50 Jahre Schwabenpark. Oder nehmen die Geschäftsführer André und Thomas Hudelmaier ihr Hausrecht in Gebrauch und verhängen eine Maskenpflicht? Nein!

Aber: „Wir sprechen