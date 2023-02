Wie der Schwabenpark in Kaisersbach krebskranken Kindern eine Auszeit ermöglicht

Im Schwabenpark herrscht reges Treiben. Es wird gewaschen, gekehrt, gegärtnert, renoviert, gebaggert und ganz viel vorbereitet. In wenigen Wochen startet die Freizeitparksaison 2023. Damit auch im Schwabenpark zum Saisonstart am 1. April 2023 alles fertig wird, hat das 30-köpfige Team noch viel zu tun. Attraktionen werden gewaschen, Imbisse gereinigt, vorbereitet und mit Waren bestückt. Die Boote kehren zurück in die Wasserattraktionen, Fahrzeuge kommen aus der Winterwartung zurück auf die Strecke, Dekorationen werden aufgefrischt und die ersten Testfahrten werden vorbereitet. Ungesehen von Gästen werden zeitgleich die letzten Kabel für die parkeigene Solarstromversorgung verlegt. 2023 wird der Freizeitpark bereits 50 Prozent des benötigten Stromes anhand von Solarmodulen produzieren können.

Die neue Familien-Attraktion „Hubertus“, ein Hubseilturm, bei dem ein wenig Muskelkraft von Vorteil ist, wurde in den letzten Tagen aufgebaut und wird für die bevorstehende TÜV-Abnahme fertiggemacht.

Wie jedes Jahr investiert der Freizeitpark in Kaisersbach nicht nur in neue Attraktionen, sondern auch in das bestehende Portfolio. Stammgäste und Wiederholungsgäste werden auch 2023 wieder einige Veränderungen entdecken.

Eine Auszeit für Kinder mit Krebsdiagnose

Unbeschwerte Stunden verbringen – das ist für Familien mit einer Krebsdiagnose unbezahlbar. Der Krebsverband Baden-Württemberg und der Schwabenpark wollen auch in diesem Jahr dazu beitragen, dass diese Familien eine Auszeit von ihren Sorgen nehmen können, und laden sie für einen Tag in den Freizeitpark ein.

Der Krebsverband Baden-Württemberg und der Schwabenpark schenken zehn Familien, in denen ein Familienmitglied die Diagnose Krebs erhalten hat, ein paar Stunden Ablenkung. Je zwei Erwachsene und maximal drei Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren können kostenlos einen Tag im Kaisersbacher Freizeitpark verbringen. Wer Lust darauf hat, meldet sich bitte bis 15. März 2023 unter Angabe von Alter und Anzahl der Kinder, Wohnort und inwiefern die Familie von Krebs betroffen ist, beim Krebsverband Baden-Württemberg unter info@krebsverbandbw.de.

„Der Schwabenpark hat seit 50 Jahren das Motto ,Von Familie für Familie'“, sagt André Hudelmaier, Geschäftsführer des Schwabenparks. „Schon für meinen Großvater stand die soziale Verantwortung für die Gesellschaft im Vordergrund. Wir freuen uns, den Krebsverband auch in diesem Jahr wieder unterstützen zu können. Ich hoffe, dass wir betroffenen Familien einen unbeschwerten Tag mit vielen tollen Erinnerungen bescheren können.“

Große emotionale uns seelische Belastungen

Seit vielen Jahrzehnten bietet die Freizeiteinrichtung Attraktionen und Shows für Familien. Am 1. April 2023 ist die Winterpause also vorbei und der Schwabenpark öffnet wieder. Die Diagnose Krebs ändert nicht nur das Leben des Betroffenen vollständig, sondern auch das der gesamten Familie. Kinder müssen sehen, wie ihre Eltern leiden, oder – schlimmer noch – umgekehrt. Die Krankheit bestimmt fortan den Alltag, das Familienleben ist geprägt durch Krankenhausaufenthalte und Arztbesuche. Ständig muss Rücksicht genommen werden. Zudem sind alle Familienmitglieder dauernd großen emotionalen und seelischen Belastungen ausgesetzt. Das Bangen um den geliebten Menschen strengt an. „Für Familien mit der Diagnose Krebs sind kleine Auszeiten besonders wichtig, um wieder Kraft zu schöpfen“, sagt Ulrika Gebhardt, Geschäftsführerin des Krebsverbandes Baden-Württemberg. „Der Schwabenpark ist dafür genau der richtige Ort. Es ist schön, dass wir den Familien mit unserer Aktion auch dieses Jahr wieder eine solch wichtige Auszeit ermöglichen können.“

Krebsverband: An dieses Konto können Sie spenden

Der Krebsverband Baden-Württemberg freut sich über Geld- oder Sachspenden.

Spendenkonto:

Landesbank Baden-Württemberg

IBAN: DE97 6005 0101 0001 0139 00

„Bei Sachspenden wenden Sie sich bitte an info@krebsverband-bw.de.“

Der Krebsverband Baden-Württemberg gehört zur Deutschen Krebsgesellschaft und ist bereits seit 1973 aktiv. Seine Hauptaufgabe sieht der Verband in der Prävention sowie in der Information und Beratung von Betroffenen. Mit Hilfe der vom Krebsverband intensiv betriebenen Vernetzung aller an einer Krebsbehandlung beteiligten Akteure wie onkologische Tumorzentren, niedergelassene Onkologen, Psychologen, Rehazentren oder auch Selbsthilfegruppen wird den Patienten eine optimale Versorgung ermöglicht.