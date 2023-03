Barrierefrei zu Hause leben: Michael Knecht berät Senioren in Kernen kostenlos

Meistens sind es schon kleine Veränderungen, die das Wohnen im Alter einfacher machen, weiß Michael Knecht. Er ist der neue Wohnberater für Senioren in der Gemeinde Kernen. Ein Ehrenamt, das er nach seiner Zeit als Architekt nun während der Rente ausführen wird. Wer das Gefühl hat, dass die derzeitige Wohnsituation nicht mehr zu den eigenen Bedürfnissen passt, kann sich von Michael Knecht kostenlos beraten lassen.

Knecht ist vom Fach: Er konzipierte schon barrierefreie Wohnungen

Der 69-Jährige, der selbst in Stetten wohnt, arbeitete lange Zeit in einer großen Wohnungsbau-Gesellschaft. Zwar hat er zur Weiterbildung als Wohnberater einen mehrwöchigen Kurs besucht, doch sein Schwerpunkt habe schon während seiner beruflichen Laufbahn auf barrierefreiem Wohnen gelegen, berichtet er. Pflegeheime, Senioren-Wohnen, altersgerechtes Bauen – Michael Knecht ist vom Fach. Er kennt die Möglichkeiten, mit denen das Leben in den eigenen vier Wänden wieder komfortabler werden kann – und er weiß auch, wie sie umgesetzt werden müssen.

In einem dicken blauen Wälzer, den Knecht mit sich trägt, wimmelt es nämlich nur so von DIN-Normen: „Hier drin steht zum Beispiel, wie Rampen aussehen, wie breit Wege sein müssen oder die Größe von Parkplätzen für Rollstuhlfahrer.“ Auch die Breite von Türen ist darin definiert und sogar, in welche Richtung eine Tür in einer barrierefreien Wohnung geöffnet werden darf.

Im Badezimmer beispielsweise ausschließlich nach außen – untypisch für eine normal geschnittene Wohnung. „Wenn jemand im Bad umfällt, ist der Zugang schwer“, erklärt Michael Knecht. Besonders dann, wenn die Person im Bereich der Tür liegt, und erst recht, wenn man diese nur nach innen öffnen kann.

Mit seinem Fachwissen ausgestattet kann der neue Wohnberater bei der Objektbegehung direkt beurteilen, ob eine notwendige Umbaumaßnahme platztechnisch überhaupt umsetzbar wäre.

Bei der Umsetzung kommt es allerdings auf weit mehr an, denn wer in einem Mietverhältnis wohnt, der weiß: Veränderungen an der Wohnung sind nicht immer gern gesehen. Die Devise der Kerner Wohnberatung ist daher erst einmal: klein anfangen. Oft gibt es Möglichkeiten, bei denen ein großer Umbau überhaupt nicht notwendig sei, sagt Seniorenlotse Holger Mayr. Die ganze Wohnung auf den Kopf zu stellen oder gar umzuziehen, das sei die letzte Option.

Maßnahmen, die weder den Geldbeutel stark beanspruchen noch einen riesigen Umbau mit sich ziehen, sind beispielsweise Haltegriffe. Die können an der Toilette oder in der Dusche befestigt werden und sorgen für etwas mehr Sicherheit beim Hinsetzen und im Stehen.

Nicht immer ist ein ganzer Umbau nötig: Bereits kleine Maßnahmen helfen

Auch Duschsitze oder Hocker sind eine gute Idee für jede Person, die sich etwas mehr Sicherheit auf rutschigem Boden wünscht. Wichtig: Die zusätzliche Maßnahme darf in keinem Fall ein weiteres Risiko darstellen. Während ein loser Hocker noch umfallen könnte, sieht es bei einem Badewannen-Lift schon anders aus. Der Lift hebt die Person mit einem Sitz in die Badewanne hinein, erklärt Holger Mayr.

Hilfestellungen in der eigenen Wohnung gibt es aber nicht nur bei physischen Beschwerden – auch bei Erkrankungen wie Demenz oder wenn Altersvergesslichkeit eintritt, gibt es Möglichkeiten, die Umgebung daran anzupassen. Eine davon ist beispielsweise eine integrierte Funktion im Herd, die dafür sorgt, dass sich dieser nach einer gewissen Zeit selbst ausschaltet. „Das nimmt nicht die Selbstständigkeit, minimiert aber das Risiko“, sagt der Seniorenlotse.

Und genau darum geht es: Die Wohnberatung ist darauf ausgerichtet, dass Senioren und Seniorinnen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung selbstständig leben können. „Die meisten Menschen wünschen, in ihrer Wohnung und in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu bleiben“, heißt es in einem Beitrag des Seniorenrates im Mitteilungsblatt. Und noch mehr: Der Fachkräftemangel, der besonders im Pflegebereich ausgeprägt ist, sorgt dafür, dass ambulante Pflege und Selbstständigkeit im Alter immer wichtiger werden.

Das verdeutlicht auch das Konzept „Gut älter werden in Kernen“. Ein Motto darin lautet: „Ambulant vor stationär“. Langfristig laufe das aber auch darauf hinaus, dass nicht nur Wohnungen, sondern ganze Wohnhäuser konzeptionell darauf ausgerichtet werden müssen, dass Menschen darin länger wohnen als bisher, erklärt Michael Knecht. In vielen Neubauten sei die Treppenbreite bereits geregelt. In Zukunft müsse es aber gerade in Mehrfamilienhäusern mehr Platz für Rollstuhlplätze, Treppenlifte oder Aufzüge geben, damit die Menschen länger in ihren eigenen Wohnungen leben können.

In vielen Häusern sieht es derzeit aber noch anders aus. Wer im Eigentum wohnt, hat Glück, denn hier ist ein Umbau oft einfacher als in einem Mietverhältnis. Knecht rät: „Bei Mietwohnungen immer direkt den Vermieter mit ins Boot holen.“ Ein Gespräch mit dem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft sei unumgänglich.

Michael Knecht stellt ein Empfehlungsschreiben zusammen

Wer eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann dies kostenlos tun. Ob als betroffene Person oder Angehörige – gemeinsam wird ein Termin für eine Begehung vereinbart. Dann können die Vorstellungen und Wünsche besprochen werden. Nach der Begehung fertigt Michael Knecht ein Empfehlungsschreiben an, in welchem verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen werden. Das Schreiben kann dann dem Handwerksbetrieb mitgegeben werden, der sich um die Umsetzung kümmert.

Aber das ist nicht alles: Holger Mayr betont, dass auch mehrere Termine organisiert werden können. Wer möchte, dass Michael Knecht noch einmal über die finale Umsetzung drüberschaut, kann auch diesen Service beanspruchen. Während die Wohnberatung kostenlos ist, sind die Maßnahmen wiederum mit Kosten verbunden.

Diese werden durch die Verschreibung eines Rezeptes, beispielsweise für einen Lift, oder durch die Beantragung einer Pflegestufe von den Krankenkassen mitgetragen. Kleinere Maßnahmen müssten allerdings meistens selbst finanziert werden, so Mayr.