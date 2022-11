Drogenhandel in Kernen: 26-Jähriger muss zum wiederholten Mal ins Gefängnis

Er hat gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, soll von Februar bis Mai dieses Jahres nicht nur mit Drogen gedealt, sondern auch zwischen Drogenverkäufer und Interessenten vermittelt haben: Ein 26-jähriger Mann, der in Kernen lebte, wurde vom Amtsgericht Waiblingen zu einem Jahr und drei Monaten Haft sowie einer Geldstrafe in Höhe von 230 Euro verurteilt. Als er dem Richter vorgeführt wird, kommt der Angeklagte bereits aus der Untersuchungshaft, in der er seit Juli saß. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart legt ihm unter anderem den Handel mit Kokain, MDMA-Ecstasy und Marihuana zur Last.

Durch verdeckte Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg konnten dem Angeklagten mehrere Straftaten nachgewiesen werden, derer er sich auch geständig zeigte. Er sei der Polizei bereits bekannt gewesen und war mehrfach vorbestraft.

Ermittler täuschten vor, sich in die Drogengeschäfte verwickeln zu lassen

Schauplatz der Ermittlungen: Die Asylunterkunft in Stetten, in welcher der Mann, der 2016 aus Gambia in Deutschland angekommen war, wohnte. Der Antrag auf verdeckte Ermittlungen ist einem Waiblinger Polizisten zufolge genehmigt worden, weil die Kriminalpolizei Hinweise auf illegalen Rauschgifthandel in der Unterkunft bekam.

Gerade einmal drei Wochen waren seit dem Ende seiner letzten Haftstrafe vergangen, als der 26-Jährige im Februar das erste Mal bei dem Versuch erwischt wird, dem vermeintlichen Käufer einen Kontakt für den Kauf von MDMA und Marihuana zu vermitteln. Der verdeckte Ermittler gab vor, an den Drogen interessiert zu sein, woraufhin der Angeklagte Kontakt zu einer weiteren Person aufnahm.

Über diese habe der Deal dann stattgefunden, sagt ein Zeuge aus, der bei der Kriminalpolizei für verdeckte Ermittlungen zuständig ist. Während der Angeklagte, der in diesem Fall als Vermittler funktionierte, seine Kontaktdaten preisgab, habe der eigentliche Verkäufer der Ware sich davor gehütet, für die verdeckten Ermittler identifizierbar zu sein.

Dass der 26-Jährige nicht nur in vermittelnder Funktion handelte, sondern auch bereit war, die Drogen selbst zu verkaufen, wurde bei einem Einsatz im März deutlich. In der Unterkunft sei der verdeckte Ermittler auf den Mann aus Gambia getroffen. „Der Angeklagte sagte, er könne Kokain verkaufen.“ Der Kauf in Höhe von 100 Euro habe daraufhin direkt stattgefunden. Später habe das Labor herausgefunden, dass es sich bei dem vermeintlichen Kokain um gemahlenes Paracetamol, ein Medikament, das sonst gegen Schmerzen verwendet wird, gehandelt hatte. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Verkauf nicht um Kokain handelte, wurde die Anklage in diesem Punkt fallengelassen.

Bei einem Deal wird klar: Der Angeklagte möchte das Geld, um besser zu leben

Bei einem weiteren Treffen in der Unterkunft im April bot der Angeklagte dem Ermittler Amphetamin und Kokain an. Auf die Frage hin, was er mit dem Geld vorhabe, habe der Gambier geantwortet, er wolle seine Wohnsituation verbessern, sagt ein Kriminalhauptkommissar des LKA. Im Mai dann ein weiterer Deal, bei dem der Angeklagte versuchte, den Käufer zu täuschen: Beim Verkauf von MDMA-Pillen öffnete er nach Aufforderung die Aluminium-Verpackung, in der sich die Ware befinden sollte, nur zur Hälfte. Die Polizei nimmt an, dass er versuchte zu vertuschen, dass sich darin vier statt, wie ausgemacht, fünf Pillen befanden. Der Verkauf erfolgte dennoch, aber zu einem geringeren Preis.

Der Angeklagte war an vielen Deals beteiligt, doch eindeutig ist auch: Er war nicht alleine. Gegen einen weiteren Einwohner der Stettener Unterkunft läuft bereits ein Verfahren, auch er soll mitgemacht haben.

Ein gewisser „Bob“, der laut den Schilderungen der verdeckten Ermittler zumindest in zwei Fällen als Strippenzieher auftrat, konnte bisher aber nicht identifiziert oder gefasst werden.

Schlussendlich wurde der gambische Staatsbürger in drei Fällen des unerlaubten Handels und einem Fall der Beihilfe für schuldig erklärt. Das Geständnis und das „holprige Leben“, wie Richter Armin Kärcher es bezeichnet, wirkten sich mildernd auf die Strafe aus.

Flucht, Abhängigkeit, Geldsorgen auf der einen, Vorstrafen auf der anderen Seite

Gleich zu Beginn der Verhandlung wird klar: Für den Angeklagten war es nie leicht. Auf die Frage, wie lange er die Schule besuchte, antwortete der 26-Jährige: „Bis zur siebten Klasse.“ Im Jahr 2010 verließ er Gambia, landete nach fünf Jahren Flucht in Italien. Dort habe er angefangen, sich Heroin zu spritzen, bis 2019 habe die Sucht angedauert, seitdem substituiert er mit Marihuana. 2016 erreichte er dann Deutschland, doch der Asylantrag, den er stellte, wurde abgelehnt. Staatliche Bezüge habe er im Zeitraum nach der Haftentlassung trotz Antragstellung nicht erhalten. Seine Vergangenheit hat Spuren hinterlassen: „Ich habe psychische Probleme.“ Festgenommen wurde der Angeklagte im Zentrum für Psychiatrie in Winnenden, dort hatte er sich freiwillig vorgestellt.

Diese Tatsachen auf der einen Seite mildern die Strafe um einen Monat, doch auf der anderen Seite steht eine Reihe an Vorstrafen: Einbruch, Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und Drogendelikte. „Sie haben ständig mit dem Gericht zu tun und halten sich an keine Regeln“, sagt Richter Armin Kärcher.

Wie es nach dem anstehenden Gefängnisaufenthalt weitergeht, ist unklar. Eine Abschiebung nach Gambia sei derzeit nicht möglich, so der Richter. Er erachte eine Therapie als sinnvoll. Doch die Aussicht, jemanden zu finden, der die Kosten der Therapie übernimmt, ist nach Einschätzung des Richters sehr schlecht.