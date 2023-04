Für jede Großbaustelle in Kernen muss eine Naturschutz-Maßnahme erfolgen

Große Bauprojekte sind mit dem Schutz von Natur und Umwelt nur schwer in Einklang zu bringen. Egal, wie ressourcenschonend gebaut wird – die Erschließung eines Geländes ist ein Eingriff in die umliegende Tier- und Pflanzenwelt. „Nicht vermeidbare und erhebliche Eingriffe müssen kompensiert werden“, betont die Gemeindeverwaltung in Kernen und beschloss daher bereits im Februar 2020 die Einrichtung eines Ökokontos.

Darauf sind nun auch endlich die ersten Punkte eingetrudelt: Als ersten Schritt hin zu einem baurechtlichen Ökokonto hat die Gemeinde Kernen nach eigenen Angaben die drei Waldrefugien Stäudlesklinge, Mönchwiesenbach/Bruderhaus und Altholz im Sandacker naturschutzfachlich überprüfen lassen. Die dauerhafte Einrichtung von Waldrefugien gilt als eine beispielhafte Aufwertungsmaßnahme, die sich positiv auf den Punktestand des Ökokontos auswirkt.

Konkret: Die Holzernte ist in den Wäldern ausgeschlossen

Die drei Waldrefugien, die sich südlich von Rommelshausen und Stetten befinden, dürfen forstwirtschaftlich nicht genutzt werden. So soll sich der Baumbestand, aber auch die Artenvielfalt erholen können, wie aus dem Antrag auf die Anerkennung der Ökopunkte bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis hervorgeht. Um Ökopunkte zu generieren, wurden die drei Refugien naturschutzrechtlich überprüft. Dabei wurden beispielsweise die räumliche Lage sowie der Baumbestand abgebildet. In der Stäudlesklinge stellt die Buche mit einem Anteil von 75 Prozent die am häufigsten vorkommende Baumart dar.

Auch das Durchschnittsalter kann sich sehen lassen: Rund 183 Jahre stehen die Buchen bereits an Ort und Stelle. Damit ist der Bestand im Schnitt der älteste unter den neuen Waldrefugien: Im Bereich Mönchwiesenbach/Bruderhaus beträgt das Durchschnittsalter 148 Jahre, im Bereich Altholz im Sandacker sind es 155 Jahre. Insgesamt konnten 410.000 Ökopunkte ermittelt werden – für den Ausgleich der Bauarbeiten im Gebiet Lange Äcker III sei beispielsweise ein Kompensationsbedarf von 264.000 Punkten notwendig gewesen, so die Gemeinde.

Das Forstamt Fellbach-Kernen führt Kontrollen durch

Die drei Refugien werden regelmäßig durch das Forstamt der Gemeinde Fellbach-Kernen kontrolliert. Das Monitoring ist unter anderem deshalb wichtig, weil die Wege einiger Wälder, wie zum Beispiel in Altholz im Sandacker, bisher auch als Mountainbike-Trail verwendet wurden. „Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen werden vorab erforderlich“, heißt es im Antrag der Gemeinde.

Neben der Einrichtung von Waldrefugien gibt es weitere Maßnahmen, die den Eingriff in die Umwelt durch Baumaßnahmen ausgleichen sollen und dem Ökokonto Punkte zuschreiben. Darunter fällt zum Beispiel die Einrichtung von Trockenmauern, die derzeit auf der Geierhalde und In den Raubern geprüft wird. Außerdem sollen bestehende Mauern saniert werden (Steigstraße, Klettergarten, Sandacker). Auch die Renaturierung von Gewässern ist möglich – zur Umsetzung dieser Maßnahme am Haldenbach werde ein Ingenieur-Büro beauftragt, wie die Gemeinde Kernen mitteilt.