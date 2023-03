In nur drei Tagen: Neue Geschäftsstelle vom TV Stetten sitzt schon auf dem Dach

2019 wurden das Foyer und die Toiletten beim TV Stetten renoviert, 2020 dann die Außenanlage inklusive der Treppen - nun ist endlich die Geschäftsstelle dran. Rund 20 Jahre lang haben drei Mitarbeitende des Vereins in einem Container gearbeitet, berichtet Vorstand Alexander Schmidt-Fischer. Nicht einmal Toiletten gibt es dort, im Sommer war es heiß, im Winter kalt. So heruntergekommen die Geschäftsstelle in den vergangenen 20 Jahren auch gewesen sein mag - der Neubau wird modern.

Der Modulbau konnte schnell aufgebaut werden

Der neue Holzbau wurde in den vergangenen Tagen auf das Flachdach vom Burgstüble-Foyer gesetzt. „Dank aller Beteiligten konnte innerhalb von drei Tagen die Montage der vorgefertigten Holzelemente erfolgen“, teilt der Kernener Architekt Moritz Seifert mit. Sein Büro hat die neue Geschäftsstelle geplant. Noch ist auf dem Dach eine Baustelle, doch schon Ende Mai rechnen die Beteiligten mit der Schlüsselübergabe.

Auf den rund 80 Quadratmetern befinden sich ein Büro, ein Besprechungszimmer, Toiletten sowie eine Kaffeeküche. Die Grundrisse sind schon zu erkennen. Und auch innerhalb der Räumlichkeiten soll die Holzoptik des Gebäudes zur Geltung kommen: Zwar werden die Wände weiß gestrichen, doch die Decke bleibe natürlich, betont der Architekt.

Das Holz soll außerdem zeigen: Hier wurde nachhaltig gebaut. „Das Gebäude ist eigentlich recycelbar“, sagt Moritz Seifert. Bis auf Stahlträger, die das Ganze stützen, könne der Holzbau wieder in seine Einzelteile zerlegt werden.

Auch bei der Auswahl der Handwerks- und Baubetriebe, die an dem Projekt arbeiten, wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. Die Unternehmen stammen alle aus der Region, beispielsweise Kernen oder Weinstadt. Das sei bewusst so gewählt worden, sagt Moritz Seifert. Derzeit sei es nicht einfach, Handwerker zu finden, denn die Kosten für jegliche Bauprojekte seien enorm angehoben worden. Waren ursprünglich 320.000 Euro geplant, so koste das Vorhaben nun bereits 450.000 Euro, sagt Alexander Schmidt-Fischer.

Der Bau der neuen Geschäftsstelle wurde immer teurer

„Wir mussten es jetzt machen“, sonst wäre das Projekt noch teurer geworden. Die Gemeinde fördert den Bau der neuen Geschäftsstelle mit maximal 225.000 Euro. Einen Haken hat die Konstruktion allerdings: Sie ist nicht barrierefrei. Wer im Rollstuhl sitzt oder einen Kinderwagen dabei hat, muss unten klingeln. Ein Treppenlift lasse sich bei Bedarf aber noch einbauen, betont Moritz Seifert. Zu Beginn sei schon überlegt worden, den Neubau auf den Grund der alten Geschäftsstelle zu bauen - doch dann hätte es für ein paar Monate gar kein Büro gegeben. „Das hätte nicht funktioniert“, sagt der Vorstand.

Alexander Schmidt-Fischer liebäugelt schon mit einem weiteren Projekt: Er möchte auf dem Dach der Geschäftsstelle, der Turnhalle und dem Burgstüble eine Photovoltaikanlage installieren - so könnte sich der TV Stetten seinen Berechnungen zufolge künftig selbst mit Strom versorgen.