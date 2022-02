Ein neues Testzentrum für Corona-Schnelltests hat in Stetten in der Klosterstraße 1 eröffnet. Inhaber Özgür Gülbahar bietet seit vergangenem Freitag Lolli-, Spuck- und Abstrichtests an. Die Teststation ist nur auf Schnelltests ausgelegt, PCR-Tests werden hier nicht vorgenommen.

Für den Test ist kein Termin notwendig

Montag bis Samstag ist die Teststation von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Ohne vorher einen Termin vereinbaren zu müssen, ist ein Test auch ganz spontan möglich. Nur