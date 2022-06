Kernen-Stetten: Sind Kugelbahn und Yburg mit dem 9-Euro-Ticket gut erreichbar?

Der Sommer kommt, das Neun-Euro-Ticket ist da: Einem Ausflug in Kernen und der Umgebung steht nichts im Weg. Die Ziele sind vor allem bei Familien beliebt, weil viele davon kindgerecht gestaltet sind. Und mit dem günstigen Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel könnte sich „auch der ein oder andere mal ein Glas Wein genehmigen“, sagt der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch.

„Das Ticket wird keine Auswirkungen haben“

Er hofft, dass günstige ÖPNV-Alternativen die Parkplatz-Situation in Kernen-Stetten langfristig entlasten können, geht jedoch nicht davon aus, dass das mit dem Neun-Euro-Ticket direkt der Fall sein wird. „Das Ticket wird keine Auswirkungen haben.“ Er ließe sich aber auch gerne vom Gegenteil überraschen.

Fest steht für ihn: „Die Kugelbahn, die Yburg mit den Nuss-Skulpturen, aber auch die Gastronomie und Weingüter in Kernen ziehen die Menschen in unsere schöne Region“, sagt der Bürgermeister. Er findet auch, dass die Orte gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind.

Vor allem an Wochenenden, wenn ein Spaziergang in den Weinbergen eingeplant wird, bietet sich die Kugelbahn in Stetten an. Wer etwas Lust am Laufen mitbringt, für den ist die Kugelbahn gut erreichbar. Über 25 Stationen erstrecken sich 800 Meter Kugelbahn mit einem tollen Ausblick inmitten der Weinberge. Besonders für Kinder wird der Ausflug zum Erlebnis. Sie können ihre Kugel, die zu Beginn am Automaten erworben wird, durch die Kugelbahn verfolgen und die verschiedenen Stationen meistern.

Auf dem Weg zur Kugelbahn kann ein Abstecher zur Yburg gemacht werden. Durch die Yburg und die Kugelbahn ist die Parkplatz-Situation in Stetten in der Vergangenheit belastet worden. Auch Wildparken wurde zu einem Problem – das Neun-Euro-Ticket hingegen wäre eine Chance, die Situation etwas zu entspannen.

Aber: „Die Ausflügler kommen häufig mit dem Bollerwagen oder dem Kinderwagen“, sagt Bürgermeister Paulowitsch, das führe dazu, dass viele den öffentlichen Nahverkehr sowieso vermeiden.

Er plädiert für langfristige Lösungen, die den ÖPNV generell attraktiver machen. „Dazu gehört auch eine Preisstrategie“, sagt der Bürgermeister. Außerdem müsse der Nahverkehr ausgebaut werden.

Generell freue er sich über jeden, der mit Bus und Bahn unterwegs sei. „Das werden hoffentlich immer mehr Menschen tun, so dass sich die Situation in Stetten auch wieder entspannt.“ Dies geschehe jedoch nur, wenn die Lösungen längerfristig seien und nicht nur für drei Monate.

Eine Verknappung der Dauer führe seiner Ansicht nach dazu, dass die Menschen das Gefühl bekämen, das Angebot in dieser Zeitspanne unbedingt nutzen zu müssen – und darunter litten derzeit sowohl der Nahverkehr als auch die Reisenden. Er hofft, dass sich der Bund zukünftig Gedanken über eine langfristige Lösung macht.

Diese Verbindungen schlägt Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart vor

Von Stuttgart aus wird die S-Bahn-Linie 2 Richtung Schorndorf vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) empfohlen. Diese an der Haltestelle „Rommelshausen“ verlassen und dann den Bus 211 nehmen, der bis zur Haltestelle „Zum kleinen Feldle“ fährt. Von dort aus kann die Reise zu Fuß fortgesetzt werden.

Vom Esslinger Bahnhof aus wird die Bus-Linie X20 empfohlen, die direkt bis zur Diakonie in Stetten fährt. Von dort aus wird der Weg zu Fuß fortgesetzt.