Nach 15 Jahren Pause wieder dabei: Was Denis Krecksch aus Kernen auf dem Frühlingsfest 2023 anbietet

Denis Krecksch ist Schausteller, seit er denken kann. Schon als Kind verkaufte er Fahrt-Chips an jeden, der eine Runde auf dem Karussell drehen wollte. Während Gleichaltrige eine Ausbildung anfingen, stieg der Rommelshausener bereits mit 16 Jahren offiziell ins Familiengeschäft ein. Jetzt, 30 Jahre später, tourt der 46-Jährige noch immer mit Karussell und Verkaufsständen auf Stadtfesten, Firmenfeiern oder verkaufsoffenen Sonntagen: Von Samstag, 22. April, an, steht er in Stuttgart auf dem Cannstatter Frühlingsfest.

In zwei Wochen geht es los, doch schon jetzt werden die Buden aufgebaut

Nach 15 Jahren Wasen-Pause ist Denis Krecksch in diesem Jahr wieder dabei: Mit einem Getränkestand, einer Imbiss-Bude und einem Bierzelt hat der 46-Jährige einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Die Buden hat er nämlich extra für den Wasen gekauft, berichtet der Schausteller. Bereits jetzt, über zwei Wochen bevor das Volksfest startet, steht ein Großteil des Inventars, das sonst auf dem Familienhof in Rommelshausen gelagert wird, an Ort und Stelle auf dem Wasengelände.

Noch sind die Wege leer, doch sobald der Duft von Zuckerwatte und die Musik der Fahrgeschäfte den Wasen erfüllen, steht Familie Krecksch bereit: In dem großen Getränkewagen werden Bier, Wein, Cocktails und alkoholfreie Getränke an die Wasen-Gäste verkauft. In der Imbissbude gibt es hausgemachte Leckereien wie Schupfnudeln und Bratkartoffeln. Ein Highlight: der Holzkohle-Grill, auf dem allerlei Würste zubereitet werden. Zwischen den Verkaufsständen geht es zum Bierzelt - mit mehr als 200 Sitzplätzen. „Ab und zu wird ein DJ Musik auflegen“, sagt Denis Krecksch. Außerdem gebe es Motto-Abende, wie die „Ladys Night“ oder eine Schlagerparty.

Wer eine Bratwurst kauft, bekommt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Inhaber selbst serviert. „Ich stehe meistens hinterm Grill.“ Verstärkung bekommt der 46-jährige Kernener von seiner Familie. Bis auf ein oder zwei Mitarbeitende stelle er nie jemanden ein. Mit Spannung blickt der Schausteller auf sein erstes Wasen-Jahr, er hofft, dass es gut läuft. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte er beobachten, dass die Kaufkraft seiner Kunden deutlich nachgelassen hat.

Nachdem das letzte Jahr einigermaßen gut lief, so Krecksch, musste er seine Preise zum Ende des Jahres anheben. Auf dem Weihnachtsmarkt kostete eine Bratwurst dann erstmals 4,50 Euro – vorher waren es stets vier Euro. Ein halber Liter Bier liegt derzeit bei sechs Euro. Weiter möchte Denis Krecksch erst einmal nicht gehen und er versucht, die Preise in diesem Jahr so gut es geht stabil zu halten.

Kohle kostet im Einkauf mittlerweile fast das Doppelte

Anhand eines Beispiels zeigt der Inhaber, dass das gar nicht so einfach ist: Kostete ein Sack Kohle für den Grill vor der Inflation 14,90 Euro, waren es Ende letzten Jahres schon 24,60 Euro und mittlerweile sogar 27,90 Euro. Und noch etwas macht ihm das Leben schwer: Die Besucher kaufen weniger. „Wenn vorher ab elf Uhr eine Schlange am Geschäft stand, gehen die Leute jetzt erst nach dem Mittag hin.“ Viele versuchten, zu Hause zu essen, so seine Annahme, und geben auf dem Rummel nicht so viel Geld für Speisen und Getränke aus. Auch wenn es unberechenbar wirkt – Denis Krecksch sieht im Schausteller-Leben viele Vorteile: „Es ist abwechslungsreich, man ist Woche für Woche woanders.“