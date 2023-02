Wer legte Nägel auf den Weg beim Tor ins Remstal? Nachbarschaftsstreit artet aus

Schon häufiger klagten Motorradfahrer in der Vergangenheit über augenscheinlich absichtlich auf Straßen platzierte Steine oder gar Nägel, die sie ausbremsen, im schlimmsten Fall sogar zu Fall bringen würden. Ein 74-jähriger Mann aus Fellbach musste sich nun vor dem Amtsgericht Waiblingen für eine solche Tat verantworten: Sein 58-jähriger Nachbar hatte ihn im Mai 2022 dabei beobachtet, wie der Angeklagte Nägel auf einem von Rad- und Motorradfahrern gern genutzten Weg unterhalb des „Tors ins Remstal“ in Kernen platzierte und die Polizei gerufen.

Angeklagter und Zeuge sind seit Jahren im Streit

Der eigentliche Tatbestand rückte während des Gerichtsprozesses jedoch zeitweise in den Hintergrund: Wie sich herausstellte, sind die beiden Männer, deren Gartengrundstücke direkt aneinandergrenzen, seit rund vier Jahren miteinander zerstritten. Dass der 58-Jährige, der die Tat beobachtet haben wollte, auch als Zeuge aussagte, führte selbst vor Gericht zum Streit.

Richterin Figen Basoglu-Waselzada wies beide Parteien regelmäßig zurecht und versuchte gleichzeitig herauszufinden, ob der Angeklagte tatsächlich vorsätzlich in den Straßenverkehr eingegriffen und damit die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bewusst in Kauf genommen hatte, oder ob der Zeuge im Eifer des Streites versuchte, seinen Nachbarn zu belasten.

Der Zeuge hat die Tat beobachtet

Der Wagen seines Nachbarn habe an jenem Abend auf der linken Seite am Rand des Feldweges unterhalb der Aussichtsplattform „Tor ins Remstal“ gehalten, berichtete der Zeuge. „Die Fahrertür war offen, er hat etwas hinausgeschüttet.“ Weil dort häufiger Nägel liegen, sei er stutzig geworden, dann weitergefahren und etwas weiter vorne ebenfalls zum Stehen gekommen. Sein Nachbar sei dann an ihm vorbeigefahren, das Gesicht habe er durch die Fensterscheibe erkannt.

Um zu prüfen, was der Angeklagte aus dem Auto auf den Weg geschüttet hatte, sei er zurückgelaufen. Dann habe er die Nägel gesehen und daraufhin die Polizei gerufen. Die Geschichte stimmt mit der des Angeklagten überein – bis auf eine Ausnahme. Er behauptet nämlich, dass er nicht angehalten habe, um Nägel aus dem Auto zu schütten. Er habe lediglich gehalten, um Gepäck, das nicht gesichert war, zu befestigen. Überhaupt stelle er infrage, wieso der Nachbar, der ihn beobachtet hatte, zur gleichen Zeit am gleichen Ort wie er gewesen sei. Verfolgt habe er ihn, nimmt der Fellbacher an.

Streitereien wurden immer wieder thematisiert

Richterin Basoglu-Waselzada wandte sich an den Zeugen und fragte: „Sind Sie los, weil er los ist?“ Er habe sowieso losgewollt, antwortete der Zeuge. Ein ironisches Lachen folgte vom Angeklagten, woraufhin die Richterin ihn ermahnte. Immer wieder kamen die Streitigkeiten der beiden Grundstücksinhaber zur Sprache. „Dir haben sie als Kind ein Schnitzel um den Hals gehängt, damit wenigstens der Hund mit dir spielt“, soll der Zeuge über den Gartenzaun hinweg gesagt haben.

Der 58-Jährige wiederum warf seinem Nachbarn vor, auf eine Zeitung gekotet und sie ihm in den Weg gelegt zu haben. Um einen Racheakt auszuschließen, stellte Rechtsanwalt Claus Knaab dem Zeugen eine entscheidende Frage: „Haben Sie die Nägel selbst verschüttet?“ Als der Zeuge die Frage ironisch mit „Ja“ beantwortete, reichte es sogar dem Staatsanwalt. Er könne auch ein Verfahren gegen ihn einleiten, wenn er den Gerichtsprozess nicht ernst nehmen würde.

Richterin Basoglu-Waselzada wurde die Entscheidung nicht leicht gemacht, der Streit und die Tat im Mai vermischten sich durchweg. Schlussendlich stufte sie den Zeugen als glaubhaft ein. Seine Version decke sich auch mit der der Polizei. Der Angeklagte wurde zu 40 Tagessätzen à 100 Euro sowie einem Monat Fahrverbot verurteilt. Außerdem muss er die Prozesskosten tragen.