Zehn Jahre trotz Fachkräftemangel: "Die Pflegeengel" in Kernen feiern Geburtstag

Als Sabrina und Ralph Storz vor zehn Jahren den ambulanten Pflegedienst „Die Pflegeengel“ in Rommelshausen gründeten, kam das junge Unternehmen gerade einmal auf fünf Mitarbeiter. 34 sind es heute – Pflegefachkräfte, Betreuungskräfte und Fahrer kümmern sich rund um die Uhr um pflegebedürftige Menschen in Kernen, Fellbach und Weinstadt. Ein Grund zum Feiern, findet das Inhaber-Ehepaar und wird am Samstag, 4. März, eine Jubiläumsfeier in der Waiblinger Straße 13/1 ausrichten.

Rückblick: „Anfangs hatte ich Bauchweh“

Ralph und Sabrina Storz sitzen in ihrem Büro und blicken auf Jahre zurück, in denen es Höhen und Tiefen gab. Er ist gelernter Kaufmann, sie Altenpflegerin, leitete vor der Selbstständigkeit das Haus Edelberg. „Anfangs hatte ich Bauchweh“, sagt Sabrina Storz. Um die Mitarbeiter in den ersten Monaten finanzieren zu können, mussten die Inhaber einen Kredit aufnehmen. Doch das mulmige Gefühl hielt nicht lange an, schnell merkten die beiden: Es läuft. „Zu Beginn haben wir viele Patienten aufgenommen“, sagt Sabrina Storz.

Vor allem diejenigen, die bei anderen Pflegediensten eine Absage erhalten hatten, fanden bei den „Pflegeengeln“ Unterstützung. Das sei bis heute so, betont die Inhaberin – manche Kunden bekommen ihr zufolge bis zu fünfmal am Tag Besuch. Der ambulante Pflegedienst bietet medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung an sowie Unterstützung beim Einkaufen und Essen auf Rädern. Letzteres wird in Kooperation mit der Wirtschaft „fairplay“ aus Kernen ausgeliefert.

"Die Pflegeengel" aus Kernen: Es gibt viel Arbeit, aber wenig Fachkräfte

Doch wie kann die ganze Arbeit gestemmt werden? Der Fachkräftemangel ist besonders in der Pflege stark ausgeprägt. Das zieht auch an den „Pflegeengeln“ nicht spurlos vorbei: „Wenn wir eine Pflegefachkraft suchen, bleibt der Briefkasten meistens leer“, sagt Ralph Storz ernüchtert. Bei Betreuungskräften, die beispielsweise beim Einkaufen helfen, nicht aber die Grundpflege übernehmen, sehe das schon anders aus. Vor ein paar Jahren sei die Lage dann aber doch so aussichtslos gewesen, dass die Inhaber Arbeitskräfte über eine Zeitarbeitsfirma engagierten.

Die Mitarbeiter, die auf diesem Weg beschäftigt wurden, seien später vollständig übernommen worden, betont der Inhaber. Um gegen den Fachkräftemangel anzukommen, bleibt den „Pflegeengeln“ nur eine Lösung: Sie bilden selbst aus. Ein Azubi hat die Ausbildung zur Pflegefachkraft bereits erfolgreich abgeschlossen. Ein weiterer Mitarbeiter, der derzeit als Betreuungskraft eingestellt ist, wird bald ebenfalls die Pflegeschule besuchen und sich weiterbilden. Sabrina Storz freut sich darüber – ihr ganzes Herzblut steckt in den „Pflegeengeln“.

Zehn Jahre schöne, aber auch traurige Momente

In den vergangenen zehn Jahren hat sie so einiges erlebt, darunter schöne und rührende Momente, aber auch Leid und Schmerz. Einmal habe sie der Dank einer Witwe erreicht, um deren Ehemann die Pflegeengel sich nur kurz kümmerten. Sein Wunsch sei es gewesen, seine letzten Tage zu Hause zu verbringen. „Es ist schwer, zu sehen, wenn Partner alleine verbleiben, das wird nie zur Routine“, sagt Sabrina Storz. Eine Bindung zu den Klienten aufzubauen, darum komme man kaum herum.

Das spiegelt sich auch in den Vorbereitungen für die große Jubiläumsfeier wider – rund 300 Rückmeldungen haben die „Pflegeengel“ für kommenden Samstag erhalten. Für gute Partys seien sie bekannt, bemerken die beiden Inhaber schmunzelnd. In den Jahren vor Corona feierten sie stets große Weihnachtsfeiern für alle Klienten, organisierten Fahrdienste und sogar ein Krippenspiel. Das Jubiläum wird die erste Feier sein, die wieder stattfinden kann. Es wird Bratwurst geben, italienische Köstlichkeiten sowie Getränke für einen kleinen Preis.