Ein Go-Kart mit Löschtank: Jugendfeuerwehren Korb und Waiblingen bei Stihl

Rund um zwei Gokarts, die auf einer Plattform in der Mitte der großen Ausbildungshalle des Stihl-Werkes in Waiblingen stehen, wird getüftelt und fleißig gewerkelt. Elf Jugendliche der Jugendfeuerwehren Korb und Waiblingen arbeiten seit Dienstag, 11. April, gemeinsam mit Stihl-Auszubildenden an einem Projekt. Der Auftrag: Um Gokart-Rennen auf Feuerwehrfesten austragen zu können, wollen die Jugendlichen zwei Rennautos bauen. Im Rahmen des Projektes „Jugendfeuerwehr trifft Industrie“, das bereits seit 2014 regelmäßig stattfindet, wurde das Vorhaben der jungen Feuerwehrleute in Kooperation mit Stihl realisiert.

Hinter der Idee, dass die jungen Erwachsenen gemeinsam an einem Projekt arbeiten, steht vor allem eines: der Austausch untereinander. „Die Jugendlichen lernen, was man so bauen kann, und die Azubis lernen die praktische Anwendung“, sagt Michael Baun, Ausbilder im Bereich Elektrotechnik. Für seine Lehrlinge sei es außerdem nicht alltäglich, das Erlernte an andere weiterzuvermitteln. „Den jungen Leuten macht es Spaß, den Jugendlichen von der Feuerwehr ihre Arbeit zu zeigen.“ Und auch für ihn und seinen Kollegen Martin Sini, Ausbilder im Bereich Industriemechanik, ist es wertvoll zu sehen, dass ihre Azubis das Gelernte auch anderen beibringen können – natürlich stets unter Aufsicht.

Die Fahrzeuge werden ganz im Stil eines Feuerwehr-Autos ausgestattet

Bis die beiden Gokarts auf der Rennstrecke getestet werden können, bedarf es allerdings noch etwas an Feintuning. Dass es bei der Jugendfeuerwehr keine stinknormalen Fahrzeuge sein dürfen, steht außer Frage: Ein Blaulicht, eine Sirene, eine Hupe, Rücklichter, Vorderlichter und Blinker gehören unbedingt zur Ausstattung eines Feuerwehr-Gokarts dazu. Das Sahnehäubchen: der Wassertank, der auf der Rückseite des Rennautos befestigt wird und mit einem Schlauch verbunden ist. Daraus soll das Wasser ganze zehn Meter weit spritzen können, sagt Micha

el Baun. Dass die Jugendlichen ihre eigenen Ideen mit einbringen, ist im Projekt „Jugendfeuerwehr trifft Industrie“ so vorgesehen. Alles, was später am Gokart befestigt werden soll, wurde vorher zeichnerisch festgehalten. „Um zu schauen, ob am Ende auch alles an Ort und Stelle sitzt“, sagt der Elektrotechnik-Ausbilder. Einige Ideen habe er selbst vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt – beispielsweise die Installation einer Hupe.

Um allen Ansprüchen an die beiden Projekt-Autos gerecht werden zu können, wurden die Jugendlichen zu Beginn in zwei Gruppen eingeteilt, aus denen aber flexibel getauscht werden durfte. Während sich die eine Gruppe den elektrotechnischen Aufgaben zuwendet, arbeitet die andere Gruppe an industriemechanischen Stationen, wie beispielsweise in der Schweißwerkstatt. „Auf einen Azubi kommt ein Jugendlicher der Feuerwehr“, sagt Michael Baun. So ist quasi eine Eins-zu-eins-Betreuung vor Ort möglich.

Vor einem Laptop sitzen Kevin Urbanski (17) und Nick Escher (16), als plötzlich ein schriller Sirenenton durch die Halle schallt. Die beiden Jungen testen die Sounds, die das Gokart später erzeugen soll, mittels einer Simulation. Etwas mehr als einen Tag schon schreiben die zwei an einem Programm, damit das Fahrzeug die verschiedenen Geräusche später wiedergeben kann. Auch Azubi Cellal Akkus (22) tüftelt am Laptop: Er erstellt den Schaltplan für die Gokarts, damit die Lichter auch mit Strom versorgt und das Blaulicht später blinken kann.

Am 12. Mai ist Übergabe, dann folgt ein Besuch der Azubis bei der Feuerwehr

Am Freitag, 12. Mai, ist die Übergabe der beiden Fahrzeuge auf dem Stihl-Hof geplant – dann ist die Jugendfeuerwehr bestens für kommende Gokart-Rennen ausgestattet. In naher Zukunft steht dann auch ein Besuch der Azubis bei der Jugendfeuerwehr an. So können die jungen Elektrotechniker und Industriemechaniker einmal in die Abläufe bei der Feuerwehr hineinschnuppern. Dass einige dann auch ihren Weg in die Reihen der Feuerwehr finden, würde den Korber Kommandanten Stephan Schiek und den Waiblinger Jugendwart Thassilo Schriegel natürlich freuen.