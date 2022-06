Wegen Corona verzögert: Korb feiert seinen 750. Geburtstag mit viel Programm

Die 750-Jahr-Feier der Gemeinde Korb wurde coronabedingt bereits zweimal verschoben, doch nun kann das Event, das die Macher seit zwei Jahren planen, endlich stattfinden: Vom 30. Juni bis 3. Juli haben zahlreiche Organisatoren ein umfassendes Programm aus Ausstellungen, einem Festumzug, dem Seeplatzfest und weiteren Attraktionen ins Leben gerufen. Auch Beteiligte der Partnergemeinde Matrei in Österreich, dem Kanton Mansle in Frankreich und der Stadt Steinach in Thüringen werden aus diesem Anlass nach Korb reisen.

Viele der Organisatoren bereiten sich bereits seit zwei Jahren auf das Event vor. „Nun konnten wir die Pläne von damals übernehmen und aktualisieren“, sagt Martin Bizer, Organisator des Seeplatzfestes. Das gilt auch für seinen Sohn Daniel Bizer (29): Er arbeitete mit seinen Freunden Tobias Haun (29) und Timo Haun (27) an dem neuen Image-Film der Gemeinde. „Filmen ist unser Hobby“, sagt der 29-Jährige, der auch Mitglied des Gemeinderats ist.

Der neue Korber Image-Film wird beim Festauftakt in der Remstalhalle gezeigt

Ein Gleitschirmflieger schwebt sanft über das Remstal, das in goldenes Abendlicht getaucht ist, Weinberge aus der Vogelperspektive: Der Image-Film der drei Korber Jungs zeigt die Gemeinde von ihrer besten Seite. In mehreren Minuten wird Korb aus verschiedenen Perspektiven betrachtet: Die Themen Freizeit, Wirtschaft und vor allem das Leben der Bürgerinnen und Bürger stehen im Vordergrund. „Durch die zwei Jahre hatten wir die Chance, viele Perspektiven mitzunehmen“, sagt Daniel Bizer.

Der Film wird zur Eröffnung des Festes am 30. Juni um 19 Uhr in der Remstalhalle gezeigt. Danach wird er nach Angaben der Stadt auf der Homepage der Gemeinde verfügbar sein.

Die bildhafte Darstellung der Gemeinde wird in der Gestaltung der 750-Jahr-Feier mehrfach aufgegriffen. Es gibt vier Foto-Ausstellungen: Die Vernissage zum Thema „Partnerschafts-Begegnungen“ stellt die Beziehungen von Korb zu den Partnergemeinden dar. „Wir wollen die Begegnungen festhalten, die zwischen den Bürgern der Gemeinden stattgefunden haben“, sagt Hans-Joachim Mauer, Vorsitzender der Partnergesellschaft. Er wünscht sich, dass die ein oder andere Person die Bilder sieht und sich an die Zeit zurückerinnert: „Wir möchten Erinnerungen wachrufen.“ Die Ausstellung ist in der Alten Kelter, in der zusätzlich dazu auch die Ausstellung „Korb damals und heute“ präsentiert werden wird.

Die evangelische Kirchengemeinde porträtiert unter dem Motto „Kirche-Gemeinde-Geschichte“ die Kirchengeschichte in Korb von der Reformation bis heute. „Die Kirche ist ein Teil der Ortsgeschichte“, sagt Siegfried Beilharz, Vorsitzender des Fördervereins Evangelische Kirche Korb. Auf zehn Tafeln zeigt die Ausstellung zehn Themen rund um die Kirchengeschichte. Diese Ausstellung findet in der evangelischen Kirche in Korb statt.

Als vierter fotografischer Programmpunkt wird das Fotoprojekt „Blickpunkte“ im Rathaus präsentiert. „Der Pavillon ist immer so leer“, sagt Ruth Messer, das soll nun geändert werden. Bereits im Januar konnten Bilder eingeschickt werden – 40 davon werden einen Platz in der Ausstellung finden. „Wir haben Abend- und Morgenstimmungen dabei“, so Ruth Messer. Für sie zeigt sich hinter den vielen Einsendungen die Begeisterung der Korber für die Landschaft im Remstal. Während die Ausstellungen das Korber Leben aus verschiedenen Jahren abbilden, wird der Seeplatz Schauplatz für neue Erinnerungen: Hier findet das Seeplatzfest statt, bei dem neun Vereine Getränke und Speisen anbieten. „Wir haben ein breites Spektrum an Vereinen hier“, sagt Martin Bizer. Auch die Feuerwehr und Schulen wirken mit. Das spiegele auch die Vielfältigkeit der Bürger wider. Bizer hofft, dass das Seeplatzfest zum Zentrum der Feierlichkeiten wird. Am Samstag sei ein Bühnenprogramm mit Schülern, Senioren, einer Aikido-Performance und VHS-Künstlern geplant.

Bürgermeister Jochen Müller verweist auch auf den Festumzug am Sonntag, 3. Juli, der mit 26 Gruppen von der Winnender Straße zum Seeplatz zieht. Er wünsche sich, dass viele dem Umzug zuschauen.