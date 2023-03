Zahlreiche Stände laden zum Schlendern ein: Alle Infos zum Bienenflug in Korb 2023

Stöbern, schlendern, genießen: Am kommenden Sonntag, 19. März, findet der Korber Bienenflug wieder statt. Rund um den Seeplatz wird es einen Krämermarkt sowie zahlreiche Essens- und Getränkestände geben. Auch die Geschäfte öffnen ihre Türen an diesem Tag, der auch ein verkaufsoffener Sonntag ist, von 12 bis 17 Uhr. Der Krämermarkt startet schon um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr.

Das Wetter wird wohl besser als im letzten Jahr – doch scheint auch die Sonne?

Während das Event im letzten Jahr wortwörtlich ins Wasser fiel, weil es durchweg regnete und kalt war, können Besucher/-innen in diesem Jahr etwas optimistischer sein. Zwar ist noch kein strahlender Sonnenschein angesagt – aber auch kein Starkregen.

Überwiegend bewölkt soll es werden (Stand 15.03.), aber immerhin bei etwa 15 Grad. Eine kleine Regenwahrscheinlichkeit besteht dennoch, ob sich das noch ändert, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Diese Stände wird es in diesem Jahr beim Korber Bienenflug geben

Auf dem Krämermarkt stellen zahlreiche Händlerinnen und Händler ihre Ware aus: Von italienischen Spezialitäten über Süßigkeiten und Gewürze bis hin zu Haushaltswaren ist alles dabei, wie der Bund der Selbstständigen (BDS) mitteilt.

Und auch an Essen mangelt es nicht. Wer es rustikal und schwäbisch mag, für den gibt es Maultaschen mit Kartoffelsalat und Würsten. Aber auch Winzersteaks, verschiedene Würste und Pommes werden angeboten. Aus Korb selbst wird auch der Foodtruck „s´Wägele“ dabei sein und die Gäste mit Korber Weinen und herzhaften Steaks versorgen. Für den süßen Gaumen gibt es außerdem Crêpes.

Rund ums Kaufen und Verkaufen werde aber auch Livemusik gespielt, zum Beispiel vor dem Modepodium. Und auch für Kinder ist viel dabei: Vor dem Bürgerbüro wird dem BDS zufolge ein Kinderkarussell aufgebaut werden. Der Supermarkt Edeka Petermann am Seeplatz baut außerdem eine Hüpfburg auf. Dort gibt es auch, ganz wie auf dem Jahrmarkt, Torwandschießen und Dosenwerfen. Vor der Alten Kelter werde ein Bungee-Trampolin aufgebaut.

Einige Straßen werden gesperrt, was Auto- und ÖPNV-Fahrer wissen müssen

Am Sonntag wird die Winnender Straße zwischen der Waiblinger Straße und Hettlenweg sowie die Seestraße von 7 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Ab Samstag, 18 Uhr, gilt im Bereich der Veranstaltung ein Haltverbot auf allen öffentlichen Flächen. „Wie bereits in den Vorjahren wird die Sperrung erst am Sonntag aufgebaut, um die Anlieger möglichst wenig zu beeinträchtigen.“ Die Umleitung erfolge demnach über die Mansler Straße, Brucknerstraße, Fritz-Klett-Straße, Römerstraße, Waiblinger Straße und umgekehrt.

Die Gemeindeverwaltung ruft dazu auf, Autos nicht vor den Absperrungen abzustellen, damit die Sperrstrecke von Feuerwehr, DRK oder Polizei jederzeit ungehindert befahren werden kann.

Auch bittet die Korber Verwaltung darum, Haltverbote zu beachten und das Festgebiet von parkenden Fahrzeugen frei zu halten. Nur so könne der Veranstaltungsbetrieb ungestört verlaufen und falsch geparkte Fahrzeuge müssten nicht erst abgeschleppt werden.

Die Fahrten der Linie 339 verkehren auch während des Bienenflugs in Korb. Allerdings werde am Sonntag nur die Haltestelle „Alfred-Leikam-Garten“ angefahren. Die Umleitung des Busverkehrs dieser Linie erfolgt der Mitteilung nach über die verlängerte Römerstraße.

Die Linien 207 und 209 verkehren während des Bienenflugs über Ersatzhaltestellen in der Waiblinger Straße. Die Linie N 31 ist vom Zeitraum der Sperrung nicht betroffen. Weitere Infos gibt es an den Haltestellen, beim Fahrpersonal oder unter www.ovr-bus.de und www.omnibus-dannenmann.de