Ist mein Kind psychisch krank? Experten verraten, wann Eltern handeln sollten

Während Ralf Brügel, Kinderarzt in Schorndorf, dem zunehmenden Ruf nach psychischen Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen eher skeptisch gegenübersteht und sich mehr Vertrauen in die gesunde Entwicklung von Kindern wünscht, bemängelt Jugendpsychiater Frank Köhnlein, zu vieles bleibe unter dem Radar, was Kindern und Jugendlichen passiere. Auf Instagram diskutieren Köhnlein und Brügel am Mittwoch um 19 Uhr live zum Thema „Ergotherapeut, Psychotherapeut oder einfach nur Zeit – was braucht mein Kind?“

Corona und der Krieg in der Ukraine haben Folgen für die psychische Gesundheit von Kindern

Ängste, Depressionen, Essstörungen - manche Kinder und Jugendliche leiden immer noch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Auch der Ukraine-Krieg beeinträchtigt das Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen und schwebt wie ein Damokles-Schwert über dem Wunsch nach einer unbeschwerten und gesunden Kindheit. Doch was brauchen Kinder und Jugendliche, um mit Krisen umzugehen und gesund aufzuwachsen? Machen wir sie mit unserem (ständigen) Ruf nach Diagnosen und Therapien womöglich kränker als sie sind?

„Ich habe Dr. Köhnlein im SWR gehört und seine Bücher gelesen und finde ihn sehr kompetent“, erklärt Dr. Brügel den Anlass für die Instagram-Live-Debatte. „Zudem betrachtet er das Thema aus einem anderen Blickwinkel – er ist täglich mit den wirklich harten Fällen in der Psychiatrie konfrontiert.“ In Brügels Praxis hingegen kämen oft Eltern, auch im Auftrag von Lehrern oder Erziehern, mit dem Wunsch nach einer klinischen Diagnose bei Themen, die aus seiner Sicht mit intensiverer Pädagogik, dem Besuch eines Sportvereins – Brügel betont dabei die besonders gute Wirkung von Kampfsport – oder eben mit etwas Ergotherapie handhabbar blieben.

Kinderarzt: Klare Ansagen und mehr Toleranz

„Die Norm wird immer enger gefasst. Wir erlauben unseren Kindern kaum noch Hänger oder Abweichungen. Zeitgleich – und das ist paradox - verweichlichen wir sie auch ein bisschen“, berichtet Brügel. Er erlebe Eltern zu häufig als verunsichert. Sie und auch Lehrer müssten aus seiner Sicht gerade im Kindesalter wieder mehr der eigenen Autorität vertrauen, Orientierung bieten und auch mal klare Ansagen machen. Und eben auch darauf vertrauen, dass mit dem Kind schon alles in Ordnung sei und es die Fähigkeit habe, sich gesund zu entwickeln.

Dabei gehe es auch um die Ressourcen der Bezugspersonen und eine angemessene Kommunikation. „Wenn ich erlebe, wie manche Eltern sich in aggressivem Ton beschweren, dass das Kind vermeintlich im Unterricht benachteiligt wird, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich als Lehrer eher zurücknimmt, was Konsequenzen oder auch mal eine schärfere Ansage angeht." Sehr häufig wären ein respektvollerer Umgang, mehr Zusammenarbeit und mehr Vertrauen im Sinne einer guten Erziehungspartnerschaft angebracht, berichtet Brügel.

Nichts desto trotz und das ist Brügel ein Anliegen, gibt es eben auch Kinder mit längerfristigen seelischen Problemen, die auf professionelle Hilfe angewiesen sind.

Hinschauen, wenn es angebracht ist

Die Sensibilität für ihre Bedürfnisse sei gewachsen. „Wir schauen genauer hin und das ist auch gut so“, sagt Brügel; beispielsweise, ob das Kind, das immer den Klassenclown mime und kaum aus dieser Rolle herausfinde, nicht in Wirklichkeit an einer Depression leide. Auch Angststörungen hätten deutlich zugenommen.

Diese Analyse untermauert auch ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), demzufolge die Corona-Pandemie zu einem starken Anstieg einiger psychischer Krankheiten, insbesondere von Ängsten und Depressionen, geführt habe. Besonders betroffen sind dabei Kinder und Jugendliche. Inzwischen hat laut WHO jedes fünfte Kind eine psychische Erkrankung.

20 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind psychisch krank

Jugendpsychiater Frank Köhnlein, beruhigt: „Nicht jedes Kind, das eine psychische Erkrankung hat, braucht eine Diagnose oder ist behandlungsbedürftig - zum Glück nicht.“ Aber: „Statistisch gesehen sitzt in jeder Schulklasse ein Kind mit einer depressiven und eines mit einer Aufmerksamkeitsdefitzit-Störung.“ Eine Diagnose, besonders im Kindesalter sei jedoch immer Mittel zum Zweck und eine äußerst komplexe Angelegenheit.“ Eltern sollten dabei auf ihren Kinderarzt vertrauen. Der wisse in der Regel, was noch im breiten Bereich der Normalität liege und was nicht. "Kinderärzte sind die besten Gatekeeper, was psychische Erkrankungen angeht.“

Brügel sagt: „Wenn Eltern sich mit dem Wunsch nach einer Diagnose vorstellen, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, was soll damit erreicht werden. Und: Wie geht es dem betroffenen Kind? Leidet es oder sehen eher Eltern oder Lehrer ein Problem.“

Frank Köhnlein erklärt aus seinem Praxisalltag: Psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche beträfen meistens nicht nur eine, sondern mehrere Diagnosen und diese seien immer nur als Momentaufnahme im Verlauf der kindlichen Entwicklung zu interpretieren. „Das ist keine Schublade, die man aufmacht und sagt ,Kind hat ADHS', Schublade zu“, erklärt er. „Zum Glück entwickeln sich die Leitlinien für Diagnosen weg von einem dichotomen ,Ja‘ oder ,Nein‘ - Prinzip hin zu einem linearen Verständnis.“ Also beispielsweise habe das Kind zum Zeitpunkt XY auf einer Skala von bis so und so viele Zeichen der Diagnose ADHS und vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägte Symptome einer Angststörung oder ähnliches. "Ein autistisches Kind hat heute eine Autismus-Spektrum-Störung, und das bedeutet, mit seinen Auffälligkeiten ist es irgendwo zwischen ,normal' und ,schwerst beeinträchtigt'; vereinfacht gesagt, kann heute ein Kind "ein bisschen autistisch" sein, während es früher entweder autistisch oder eben nicht autistisch war." Mit diesem dimensionalen Ansatz könne man die Realität weit besser abbilden und eine Stigmatisierung von Kindern oder Jugendlichen durch starre Diagnose vorbeugen.

Aber auch Köhnlein berichtet von einem Trend zu mehr Diagnosen. „Eltern wünschen sich manchmal Diagnosen, um gegenüber der Schule zu rechtfertigen, warum das Kind irgendwie auffällt oder besonders ist“, erklärt er. Und: „Manchmal drängen auch Jugendliche auf Diagnosen, weil sie sich wünschen, etwas Besonderes zu sein.“ Letzteres aber ärgere seine Patienten, die beispielsweise eine schwere Depression überwunden haben und sich dann in ihrer Schulklasse mit lauter Klassenkameraden konfrontiert sehen, die nicht müde werden, auf Social Media zu beklagen, dass sie "richtig depressiv" seien. "Eine Jugendliche sagte mir kürzlich: 'Ich wünsche denen nur einen einzigen Tag mal eine richtige Depression, dann würden die aufhören, sich selbst solche Diagnosen zu geben.'"

Psychische Erkrankungen: Indizien für Eltern

Köhnlein: „Aus meiner Sicht, gibt es aber schon klare Indizien, wann sich Eltern Hilfe holen bzw. Rat bei ihrem Kinderarzt suchen sollten.“ Dabei gehe es um drei Leitfragen:

Teilhabe : Kann das Kind an seinem Alltag, der Schule, dem Familienleben, den Malzeiten und seinen Hobbys gewohnheitsgemäß teilnehmen oder zieht es sich zurück?

Symptome als Lösungsversuch

Diese drei Kriterien seien Indizien für Eltern, um aus Köhnleins Sicht aktiv zu werden, Ursachenforschung zu betreiben und zunächst mit dem Kind oder im Zweifel auch mit dem Kinderarzt in ein Gespräch zu gehen. „Wichtig ist dabei, dass Eltern wirklich zuhören und ruhig bleiben“, sagt Köhnlein.

Aus seinem Alltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiß er: Viele Krankheiten entstünden nicht aus dem Nichts heraus, sondern stellten einen "Lösungsversuch" dar - etwa, wenn Kinder und Jugendliche Erlebnisse nicht verarbeiten können. Das können auch Gewalterfahrungen mit den dazugehörigen Ohnmachtsgefühlen sein. Aus seiner Praxis in Basel, in der er aufgrund des Ärztemangels sogar Patienten aus Deutschland behandelt, weiß er: Die Folgen der Coronapandemie hätten vor allem diejenigen getroffen, deren seelische Gesundheit bereits angegriffen war oder die ohnehin bereits am Rand waren. Tröstlich aber: „Die allermeisten Kinder“ – und in diesem Punkt deckt sich die Einschätzung des Jugendpsychiaters Dr. Köhnlein mit der des Kinderarztes Dr. Brügel „haben die Fähigkeit, man spricht auch von Resilienz, um Krisen gut zu meistern.“