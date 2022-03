Als der Alarm zum Brand bei der Entsorgungsfirma Alba Mittwochnacht um 2.51 Uhr bei der Feuerwehr eingeht, ist Sandro Schröder einer der ersten Einsatzkräfte, die wenig später vor Ort eintreffen. Sein Kollege Tim Hädrich kommt etwa 40 Minuten nach ihm an. Beide erleben den Einsatz, der den ganzen Tag und bis in die nächste Nacht dauern wird, auf unterschiedlichen Positionen. Während Sandro Schröder direkt für die Löschung des Feuers zuständig ist, arbeitet Tim Hädrich an der