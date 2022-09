Großer Andrang auf griechischen Imbiss: Das 360 Grad in Waiblingen ist eröffnet

Seit November 2020 liefen die Umbauarbeiten im griechischen Imbiss „360 Grad“ in der Frohnackerstraße in Waiblingen- am vergangenen Wochenende (10.9.) konnte das Restaurant nach fast zwei Jahren endlich eröffnen. Die Inhaber Nikolaos Stamtsis und Alexandros Katsikoris sind zufrieden, am Eröffnungswochenende herrschte ein großer Andrang auf das Lokal. Alexandros Katsikoris schätzt: „Ich denke, dass um die 700 Kunden da waren.“

Einige Kunden mussten länger warten

Dass längere Wartezeiten zustande gekommen sind, habe sich bei den Menschenmengen nicht mehr vermeiden lassen. „Die Wartezeit hat etwa 20 bis 25 Minuten betragen, je nachdem ob die Bestellung zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort war“, erzählt Katsikoris. Liebhaber der griechischen Küche haben sich davon jedoch nicht stören lassen, lediglich ein Kunde habe sich beschwert.

Die beliebtesten Gerichte: Gyros und Souflaki. „Wir haben tolles Feedback bekommen“, sagt der Inhaber stolz. Hinter dem Erfolg steht ein sechsköpfiges Team: Drei fest angestellte Köche bereiten die Speisen zu, zusätzlich arbeitet eine Aushilfe in der Küche, darüber hinaus gibt es noch zwei Servicekräfte. Wer es bisher nicht geschafft hat, dem Lokal in der Frohnackerstraße einen Besuch abzustatten, hat in Zukunft fast den ganzen Tag die Möglichkeit, das zu tun.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind unter der Woche von 11 Uhr bis 24 Uhr und am Wochenende von 11 Uhr bis 1 Uhr.