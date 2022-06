Nachtwache beim Altstadtfest: In Waiblingen passte der Schäferhunde-Verein auf

Wenn sich ein ereignisreicher Tag auf dem Staufer-Spektakel beim Altstadtfest in Waiblingen dem Ende neigt, die Stände langsam zusammengeräumt werden und die Besucher das Gelände verlassen, beginnt die Nachtwache. Und in der geht es tierisch zu: Seit dem Jahr 2008 stellt die Waiblinger Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde eine ehrenamtliche Truppe aus Menschen und Hunden.

„Viele der Aussteller schlafen auf dem Gelände“, erklärt Elisabeth Mouratidou, Vorsitzende des Vereins. Die Stadt Waiblingen sagt: „In den Vorjahren kam es zum Teil zu erheblichen Störungen durch Jugendliche und junge Erwachsene, welche spätnachts lautstark von der Erleninsel aus kommend über die Brühlwiese liefen.“

Damit die Sicherheit der Schlafenden gewährleistet werde, unterstütze der Verein die zuständige Securityfirma von 21 Uhr bis um 6 Uhr morgens. Dafür bekommt die Ortsgruppe eine Spende von der Stadt Waiblingen. Die Aufgabe der Nachtwache bestehe vor allem darin, Präsenz zu zeigen: „Wenn der Ausschank beendet wird, dürfen keine Besucher mehr auf das Gelände, dann stehen wir am Eingang und leiten die Menschen um.“ In Konflikte eingreifen würde die Nachtwache jedoch nicht, dann übernehme die Securityfirma oder aber die Polizei.

Es gehe mehr um die Erscheinung mit dem Tier. „Das Bild mit Hund ist einfach anders“, sagt Elisabeth Mouratidou. Sie wisse aber auch, dass der Einsatz von Hunden zum Schutz manchmal dazu führe, dass die Tiere mit Vorurteilen belastet würden. Das Bild vom Wachhund, das gerne furchteinflößend und unberechenbar gezeichnet wird, möchte Elisabeth Mouratidou geradebiegen: „Die Hunde wollen einfach nur glücklich sein.“ Und das sei der Fall, wenn Herrchen und Frauchen ihre Lieblinge entsprechend fördern.

Denn wer eine Gebrauchs-Hunderasse besitze, der muss dafür sorgen, dass das Tier die richtige Ausbildung bekommt, findet die Vereinsvorsitzende. „Das gilt aber auch für alle anderen Rassen.“

Gebrauchshunderassen wurden für bestimmte Einsätze gezüchtet

Zu den Gebrauchshunden zählen Rassen, die, wie der Name bereits verrät, „zum Gebrauch“ gezüchtet wurden, erklärt Elisabeth Mouratidou. Sie selbst züchte Dobermänner, die früher vorwiegend im Personenschutz tätig waren. Schäferhunde hingegen seien zum Schafehüten eingesetzt worden.

Dobermann, Schäferhund, aber auch der Boxer oder der Jagdterrier gehören unter anderem zu den Gebrauchs-Hunderassen. Solche, aber ausdrücklich auch alle anderen Hunderassen sind in der Ortsgruppe Waiblingen willkommen. „Dadurch, dass ich viele Kontakte aus der Züchtung von Dobermännern habe, besteht die Ortsgruppe zu 80 Prozent aus Dobermännern“, sagt Elisabeth Mouratidou. Sie betont aber, dass die Kurse für alle Rassen zugänglich sind.

Angeboten werden Welpenkurse, Junghunde-Kurse und Prüfungskurse, wie beispielsweise die Begleithundeprüfung. Diese sollte nach Ansicht der Vorsitzenden jeder Hundebesitzer mit seinem Schützling absolvieren. Auch die Elemente des Internationalen Gebrauchshundesports werden gelehrt: Fährten-Suche, Unterordnung und Schutzdienst.

Im Schutzdienst werden angeborene Eigenschaften gefördert

Der Schutzdienst werde laut der Vorsitzenden häufig kritisch betrachtet: „Das hat nichts mit Abrichtung zu tun.“ Die Hunde würden nicht zu „unkontrollierbaren Beißern“ erzogen und auch die Ausbildung eines Polizeihundes habe mit dem Schutzdienst wenig gemeinsam. Mouratidou erklärt, dass gerade Gebrauchs-Hunderassen angeborene Eigenschaften haben, die im Training gefördert würden. „Das muss richtig trainiert und in gescheite Bahnen gelenkt werden.“

Ein Teil der Ausbildung ist das Beutespiel, bei dem der Hund in den geschützten Arm des Schutzdiensthelfers beißt. „Ohne den Schutzarm beißt der Hund auch nicht hinein.“ Gehorsamkeit und Denksport seien für die Auslastung des Hundes wichtig.

Mit einer Runde Gassi gehen ist es bei den Vierbeinern nicht getan

Den sportlichen und spielfreudigen Muskelpaketen genüge häufig keine einfache Gassi-Runde. Die Züchterin weiß, dass die Tiere auch kognitiv gefördert werden müssen: „Die Hunde wollen und können mehr.“ Eine Fährten-Suche laste das Tier aus – nach einem Spaziergang seien ihre Vierbeiner immer noch munter. In der Waiblinger Innenstadt sei die Hunde-Besitzerin demnach nie anzutreffen: „Ich fahre hinaus auf die Felder, wo Platz ist.“

Auch bei der Waiblinger Nachtwache sowie den anderen Veranstaltungen, bei denen der Verein die Security unterstützt, müssen die Hunde „klar im Kopf sein.“ Ein neutrales Verhalten trotz Trubel ist laut Mouratidou ausschlaggebend dafür, ob ein Hund in der Nachtwache eingesetzt würde oder nicht. „Solange niemand etwas von den Hunden will, sollen sie neutral bleiben.“ Bisher habe es nie Probleme gegeben.

Das ein Hund und sein Besitzer so vertraut miteinander werden, beansprucht viel Zeit. Am Wochenende drehe sich ihre Welt um nichts anderes, ihre Zeit gehöre ihren Hunden, sagt Elisabeth Mouratidou. „Kinder werden größer, aber die Hunde beanspruchen immer so viel Zeit, wie ein Kleinkind.“ Wer sich einen solchen Hund zulegt, der sollte diese Zeit stets mitbringen. „Es gibt auch Dobermänner, die gerne faul sind“, doch das sei eher selten der Fall.

Zeit verlangt die Ortsgruppe Waiblingen auch von ihren Mitgliedern: Zwar gibt es die Kurse dort günstiger, als in der klassischen Hundeschule, doch dafür müssen die Mitglieder auch 15 Zeitstunden im Jahr in den Verein investieren. Aktive Mitglieder gebe es derzeit etwa zehn, die restlichen 30 seien jedoch eher passiv unterwegs.