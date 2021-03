Neue DHL-Packstation für Pakete in Waiblingen-Hegnach

Das Unternehmen DHL Paket hat in Waiblingen eine neue Packstation in Betrieb genommen. Die Packstation mit der Nummer 167 hat laut einer Mitteilung der Deutsche Post DHL Group 117 Fächer.

Sie befindet sich in der Hegnacher Neckarstraße 47 (TOTAL Tankstelle) und ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. DHL betreibt bundesweit über 6.500 Packstationen mit 650.000 Fächern, bis Mitte 2021 werden es insgesamt rund 7.000 sein. Neben den zusätzlichen Packstationen wird das Unternehmen nach eigener Ankündigung weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops bundesweit in Betrieb nehmen. Über Packstationen können rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden.