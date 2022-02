Um das bisherige Impfangebot zu ergänzen, können Apotheken vom 8. Februar an auf freiwilliger Basis ebenfalls impfen. Das verkündet die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in einer Presseinformation. Auch in Waiblingen haben sich die Apotheken zu diesem Thema Gedanken gemacht und Vorbereitungen getroffen.

„Die Fahrt zum Hausarzt bleibt den Bürgerinnen und Bürgern erspart“

In den Apotheken von Dominik Öhlschläger geht es ab kommender Woche direkt los. Der Inhaber